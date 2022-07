Eduardo Quispe: ¿quién es el periodista que fue secuestrado por rondas campesinas en Cajamarca?

El periodista Eduardo Quispe se volvió el centro de la atención luego de que este último 6 de julio América Televisión detuviera su programación para emitir un comunicado desde una comunidad de Cajamarca.

El hombre de prensa fue obligado a rectificarse respecto a la información difundida en la última edición de “Cuarto poder”, en la que se reveló un video de Yenifer Paredes, la cuñada del presidente Pedro Castillo, ofreciendo obras en Cajamarca.

¿Quién es Eduardo Quispe?

Eduardo Franco Quispe Palacios estudió periodismo en la Universidad de San Martín de Porres, y lleva laborando en prensa desde el 2008. Hizo sus primeros trabajos en Agencia PerúTV como videoreportero durante dos años, de acuerdo a su información detallada en Linkedin.

Posteriormente, trabajó en Willax Televisión, desde el 2010 al 2013, en la elaboración de entrevistas y edición de reportajes. Actualmente se desempeña como reportero de “Cuarto poder”.

Precisamente, en la última edición del dominical mencionado, presentó un informe sobre Yenifer Paredes, hermana de la primera dama. En el material difundido, se puede ver a la cuñada del presidente Castillo prometer obras el 16 de setiembre del 2021 a unos pobladores de Cajamarca. Este hecho figuraría como delito, debido a que Palacios no es funcionaria pública, por lo que el caso ya está siendo investigado por el Ministerio Público.

“Comunidad de La Succha, agradecerles por estar aquí. Es gratificante estar con ustedes. Estamos en este lugar para cumplir con una función que está encaminada. El perfil de su proyecto ya está aprobado. Entonces, he venido a sacar los datos para llevar y aprobarlo. Necesito empadronarlos de manera muy práctica”, dijo Yenifer Paredes.

Eduardo Quispe y su equipo fueron secuestrados en Cajamarca

A las 8.00 p. m. del 6 de julio, Eduardo Quispe se enlazó vía telefónica con la central de América TV y fue obligado a leer un comunicado a favor del Gobierno del presidente de la república, Pedro Castillo.

“Buenas noches. Me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad de Las Palmas, distrito de Chadín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogantes por los casos de Yenifer Paredes, quien… Fiscalía de la Nación. En tal sentido, como medio de prensa que representamos a ‘Cuarto poder’(sic)... es una imputación falsa; por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al Gobierno central y a sus familiares ”, declaró el hombre de prensa entre balbuceos.

Antes de cortar la señal, Eduardo Quispe terminó diciendo: “En esta última parte, nos dirigimos a nuestras familias para informales que las rondas nos han tratado de manera humana, y que luego de leer este comunicado, como parte del acuerdo, nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo, sanos y salvos”.

Por otro lado, La República se comunicó con Heidi Grossmann, directora periodística de “Cuarto poder”, quien confirmó el secuestro tanto del hombre de prensa como el del camarógrafo Elmer Valdiviezo. “Todavía no podemos comunicarnos con él. Estamos a la espera, muy preocupados por su seguridad. Nosotros hemos cumplido con las exigencias de estos señores que los han secuestrado. Hasta ahora no podemos comunicarnos ”, declaró la comunicadora a este diario.

Eduardo Quispe tras vivir secuestro: “Era un discurso amenazante, tuvimos que acceder a las condiciones”

El reportero Eduardo Quispe fue retenido por las rondas campesinas este miércoles 6 de julio mientras realizaba su labor periodística para el programa “Cuarto poder” en el distrito de Chadín, localidad de Chota, Cajamarca. Sus captores lo obligaron a leer un comunicado pidiendo disculpas al Gobierno de Pedro Castillo.