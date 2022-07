Dido: ¿qué fue de la vida de la cantante de “Stan”, canción que inspiró “Mi bebito fiu fiu”?

Está en tendencia. Dido se volvió mundialmente conocida a finales de 2000 con el lanzamiento de su álbum “No ángel”. Pese a ello, está en boca de todos los peruanos por sus temas “Thank you” y “Stan”, que sirvieron de instrumental para la canción tendencia del productor Tito Silva, “Mi bebito fiu fiu”.

Veinte años después de que se volviera una estrella internacional con sus dos sencillos “Here with me” y “Thank you”, Dido se convierte nuevamente en viral. Pero ¿qué ha sido de ella en todos estos años? Conoce todos los detalles aquí.

¿Qué pasó con la carrera musical de Dido?

Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrong, más conocida como Dido, era una cantante bastante exitosa cuando conoció la fama internacional luego de lanzar con Eminem el tema “Stan”. Este remix nació luego de su canción “Thank you”.

Aprovechando el éxito que estaba viviendo, la cantante británica empezó a trabajar en su siguiente álbum, “Life for rent”. Sin embargo, sorprendió al público cuando decidió tomarse un descanso en su carrera en 2003.

En 2008, lanzó su tercer disco, “Safe trip home”, pero no tuvo el mismo éxito comercial que sus dos primeros trabajos. No consiguió colocar ningún sencillo en las listas de más escuchados de esa época . Pese a ello, vendió 3 millones de copias y se llevó nueve discos de oro.

¿Dido se vuelve a alejar de los escenarios?

Luego de su último trabajo musical, Dido volvió a alejarse de los escenarios. En 2011, anunció a sus seguidores que alargaría su retiro de los estudios de grabación para tener a su primer hijo.

Llamando la atención de todos, en 2013, se dio su gran regreso a la música y lanzó su cuarto álbum, “Girl who got a way”. Esta producción fue un disco muy querido entre sus seguidores, pero no obtuvo ningún reconocimiento en la industria.

Dido se casó con el escritor Rohan Gavin en 2010. El nacimiento de su hijo y su matrimonio hicieron que dedicara menos tiempo a su profesión artística, como ella mismo confesó a Nylon Magazine en 2019.

“ Siempre estoy escribiendo y la brecha lejos de los escenarios se hizo más larga porque tengo un hijo. Así que paso mucho tiempo con él y, de alguna manera, el tiempo simplemente se me escapa ”, reveló la estrella.

Ese mismo año, lanzó su último disco, “Still on my mind”, que logró encabezar las listas musicales en algunos países como Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, pero marcó su regreso a las giras luego de 15 años.

