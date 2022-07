¿Qué dijo Agustín Lozano sobre Ricardo Gareca tras su visita a Palacio de Gobierno?

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), visitó Palacio de Gobierno para presentar los avances de la organización del Mundial de Fútbol Sub-17 2023, competición que se realizará en nuestro país el próximo año. A su salida, la principal cabeza del balompié nacional declaró ante los medios de comunicación.

En su conversación con la prensa, Lozano dio un mensaje optimista con relación a la continuidad de Ricardo Gareca al frente de la selección peruana. Eso sí, el presidente de la FPF indicó que todavía no hay una decisión final al respecto.

“Estamos en comunicación casi permanente. Sin embargo, tanto él como la FPF han decidido tomarse un tiempo que debe concretarse en los días próximos. Seguro que el país próximamente tendrá noticias sobre la continuidad de Gareca”, señaló.

Lozano destacó que desde la federación se están haciendo todos los esfuerzos para asegurar al ‘Tigre’ por un proceso más. “En los próximos días, no creo que tarde mucho, daremos a conocer cuál es la decisión que ha tomado. Desde la federación, existe voluntad e interés y estoy convencido de que de parte de Ricardo también es así”, aseguró.

No hay plan B

En otra parte de su diálogo con la prensa, el mandamás de la FPF ratificó que no hay una opción alternativa a la continuidad de Gareca. “No existe ningún plan B. La FPF tiene un solo objetivo: tratar de que Ricardo Gareca pueda continuar con la selección mayor. Si las cosas no se dan, recién ahí nos pondremos a pensar.”, remarcó.