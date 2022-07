¿Qué fue de la vida de Cromwell Gálvez, el exbanquero que robó millones de dólares al BBVA?

Cromwell Gálvez fue uno de los personajes más mediáticos en la década de los 90, quien se hizo conocido por su hambre de poder, destreza y lujuria. También gestó una estafa millonaria al BBVA, por lo cual fue ocho años a prisión.

Si bien su nombre fue uno de los más sonados por esos años, tras salir de la cárcel, no se volvió a saber más de él, al menos ante cámaras. Conoce aquí qué pasó con Cromwell Gálvez tras el escándalo de su robo y su relación con exvedettes de la farándula peruana.

Cromwell Gálvez en el BBVA

En 1993, el entonces banquero ya era reconocido por su labor en el BBVA, por lo que ascendió de manera rápida. Como los altos mandos vieron que su trabajo era impecable, lo tomaron en cuenta para las altas direcciones del Banco Continental.

Cromwell Gálvez estudió ingeniería industrial. Foto: Grupo La República

En 1996, Cromwell Gálvez, con una amplia experiencia laboral, fue ascendido a cajero back. Un año después, fue ascendido a jefe de Atención al Cliente y, en 1998, se convirtió en el jefe de Gestión Operativa.

El robo millonario

Todo empezó cuando se detectaron 30.000 dólares extra en su balance general. Aunque Cromwell intentó hallar al ‘dueño’ de esta transacción, jamás lo encontró, por lo que al final decidió trasladar de forma ilegal este dinero a la cuenta de su madre, Rebeca Florián. Poco a poco, fue haciendo teleprocesos y, de esta manera, hizo varias jugadas magistrales para sacar dinero del banco poco a poco y de forma sistemática, ya que si logró pasar desapercibida dicha suma de dinero, también podía hacerlo con más.

Una de las modalidades que solía usar Cromwell era retirar el dinero de los fondos del mismo BBVA, al crear una banca paralela, con el fin de depositar la suma en cuentas de terceras personas.

Su caso se hizo mediático rápidamente. En 2003, se dio a conocer a la opinión pública las desfalcas que había cometido. No obstante, según indicó a RPP, el dinero que obtuvo no fue exclusivamente para él, ya que donó cierta cantidad a una ONG en Piura, la cual albergaba a niños en situación de abandono y pobreza.

“Lo que se hizo fue muy simple, yo hice un banco paralelo y yo daba crédito y cobraba una comisión. (...) Se ha dicho que yo me he robado millones, pero no es así, ese dinero fue repartido entre los clientes, ellos se llevaron la plata, porque a mí me pagaban una comisión”, comentó a Cuarto Poder.

Cromwell se entregó a la Policía luego de que fuera perseguido por la prensa cuando intentaba interrogarlo. Una vez que llegó a la comisaría, afirmó que quiso “ponerse a derecho”, tras cinco años de robos. Aunque inicialmente fue condenado a prisión por ocho años, salió en menos tiempo, pues solo estuvo encarcelado tres años.

De acuerdo a la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú (PNP), el dinero que obtuvo con este robo sistemático llegó a superar los 32 millones de soles; es decir, aproximadamente 8 millones de dólares, durante todos los años que trabajó en el banco.

Cromwell y las vedettes

Mientras desfalcaba dinero del BBVA, se reunía con las vedettes más populares de la época. Fue así como conoció a Martha Chuquipiondo —‘La mujer boa’—, Lucy Cabrera, Lucy Bacigalupo, Maribel Velarde y Rubí Berrocal, esta última su pareja oficial.

Por otro lado, Cromwell también fue acusado de haber grabado a mujeres sin consentimiento cuando tenían intimidad con él, cuyos videos fueron expuestos en televisión nacional. Es así como se dio a conocer que ‘prestaba’ sumas exorbitantes de dinero a mujeres a cambio de mantener relaciones sexuales.

Cromwell en la actualidad

En 2015, Cromwell Gálvez volvió a aparecer ante las cámaras de televisión como parte de un reportaje para Latina, ya que participó de una comisión de embargo a vecinos morosos en Breña. No obstante, el conocido ‘Banquero de las vedettes’ no dio ninguna declaración a la prensa.

Actualmente, el exbanquero continúa llevando un perfil bajo y se dedica a la asesoría financiera. Incluso, ofrece estos servicios a través de sus redes sociales.

Gálvez ofrece asesoría financiera en redes sociales. Foto: Cromwell Gálvez/Linkedin