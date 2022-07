¿Quién es Yanira Ccencho, la profesora que reivindica el quechua en TikTok?

El Día del Maestro en el Perú busca celebrar a los profesionales de la educación que enseñan a millones de niños en nuestro país y una de ellas es la profesora Yanira Ccencho, quien se hizo muy conocida en TikTok gracias a su lucha por reivindicar el quechua. Si quieres conocer más de ella, hoy te contaremos de quién se trata y cuál es su meta.

¿Quién es Yanira Ccencho?

Yanira Ccencho proviene de Santa Ana de Huaycahuacho, provincia de Lucanas, Ayacucho, donde estudiaba con la esperanza de algún día emigrar a Lima y continuar su carrera profesional, que ahora la ha llevado a ser una figura del quechua dentro de las redes sociales.

“Siempre me decían que cuando fuera a estudiar a Lima, lo que era una meta para mí, me iban a discriminar por no hablar bien castellano”, dijo en una entrevista con la Pontífice Universidad Católica (PUCP), donde estudió Educación Primaria y que, además, ahora es su centro laboral.

Yanira quiere que el quechua se recupere y los estigmas se dejen de lado. Foto: captura de TikTok/Yanira Ccencho

Yanira y su amor por el quechua

Durante su época de estudiante, cuando asistía a la biblioteca de la PUCP, Yanira Ccencho se dio cuenta de la valiosa historia que tenía el quechua y sus representantes, por lo que pensó en que debería ser algo que enseñen en las escuelas.

Así fue que ella investigó más acerca del idioma y conoció la Educación Intercultural Bilingüe, lo que la llevó a considerar una enseñanza de la lengua originaria y el castellano, al mismo tiempo.

Yanira cuenta con casi 100.000 seguidores en TikTok. Foto: captura de TikTok/Yanira Ccencho

“Muchos padres ya no les enseñan quechua a sus hijos. Si se pierde una lengua, se pierde toda una cultura y una sabiduría que da sentido a nuestra identidad y a nuestra historia”, señaló la maestra.

Su ingreso a TikTok

Yanira Ccencho decidió compartir sus enseñanzas en alguna red social, pero —al inspirarse en la influencer Solischa, proveniente del Cusco— decidió involucrarse en TikTok, un espacio que viraliza contenido llamativo y didáctico.

La maestra contó que gracias a sus videos en la red social china consiguió conocer a muchos otros quechuahablantes, incluso de otros países como Bolivia, Colombia y Ecuador.

Con más de 96.000 seguidores en TikTok, Yanira emprendió su proyecto llamado Musquriy, con el que enseña principios básicos del quechua y procura difundir más de la cultura altoandina a un público más juvenil.

“Hemos creado una red donde vemos a una comunidad de indígenas que se muestran sin temor”, dijo la profesora.