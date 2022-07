¿Qué dijo Martin Liberman sobre la continuidad de Ricardo Gareca en la selección peruana?

Han pasado más de 20 días desde que la selección peruana perdiera su boleto al Mundial Qatar 2022 al caer ante Australia en el repechaje intercontinental. La Bicolor cayó en los penales por 5-4 y el sueño de la Copa del Mundo se esfumó.

Luego del partido y de regresar a Lima, Ricardo Gareca pidió un tiempo a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para pensar en su renovación para seguir conduciendo a la Blanquirroja. Hasta el momento no se conoce una información oficial sobre la decisión del ‘Tigre’.

No obstante, el periodista Martin Liberman habló en un programa deportivo sobre la continuidad del exentrenador de Palmeiras e inclusive dio el nombre de su posible sustituto.

Las palabras de Martin Liberman sobre Ricardo Gareca

“Perú tuvo a Ricardo Gareca muchísimos años, el ‘Tigre’ estaría resolviendo dejar...hoy técnicamente no es más técnico de Perú y tengo la información que el técnico de Perú va a ser (Sebastián) Beccacece” , fue lo que comentó el periodista argentino.

Luego de pronunciarse en televisión, el conductor de programas deportivos escribió en su cuenta de twitter explicando más lo que había indicado.

“Aclaro que para mí Gareca es único e insustituible. Técnicamente, no es más el DT de Perú, ya que su contrato está vencido. O jalá decida quedarse, aunque lo veo difícil. La mejor opción sería Sampaoli aunque la dirigencia piensa en su ex colaborador Beccacece. No tengo más para decir” , escribió Liberman.