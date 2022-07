Las primeras palabras de Renato Tapia sobre la caída en el repechaje ante Australia

Renato Tapia reveló en una reciente entrevista para el programa “La lengua” que todavía no logra superar la derrota de la selección peruana en el repechaje a Qatar 2022. En conversación con Jesús Alzamora, el volante confesó que en la interna de la Bicolor no estaban preparados para una caída ante Australia.

Asimismo, el mediocampista del Celta de Vigo respondió a los rumores que surgieron en los medios de comunicación que señalaban peleas en la selección peruana.

“Necesito ayuda, porque ha sido un golpe muy duro”

El deportista peruano confesó que no clasificar al Mundial era algo para lo que no estaba preparado. Incluso, reveló que él y sus compañeros no se pusieron en el escenario de una derrota.

Renato Tapia, de 26 años, marcó dos tantos en las Eliminatorias Qatar 2022. Foto: AFP

“Necesito ayuda, porque ha sido un golpe muy duro. Nunca pensé que iba a doler tanto. De hecho, están las dos caras de la moneda, ganar o perder, pero nunca nos pusimos en la posición de qué pasa si perdemos”, contó.

En otra parte de la entrevista, Tapia explicó que una de las cosas que más le dolió fue defraudar a la hinchada de la Bicolor. “Duele un montón, sobre todo por la gente que fue a Qatar. Por más que no te lo digan, hay un sinsabor de no haber podido ir por segunda vez al Mundial ”, aseguró.

“Todos los días me pongo a pensar en eso”

El mediocampista de la selección peruana explicó que todavía le cuesta recordar el cotejo ante Australia del último 13 de junio. Además, confesó que le gustaría regresar en el tiempo para cambiar algunas decisiones que tomó en el partido.

“Quedan muchas cosas dentro que son muy difíciles de hablar. Todos los días me pongo a pensar en eso (en el partido ante Australia). ¿Qué tal si vuelvo al pasado y le digo a Valera crúzala o le digo a Advíncula que patee al otro lado? Tengo un montón de incógnitas y dudas”, explicó.

Alex Valera falló el penal decisivo en el duelo ante Australia. Foto: AFP

Además, el ‘Cabezón’ contó cuál fue su reacción tras la derrota ante el cuadro oceánico y el papel que jugaron los suyos para salir del mal momento anímico. “ Borré Twitter e Instagram y, en tres días, dormí como dos horas. La familia me ha ayudado mucho, pero cuesta. Cuesta porque al exterior uno siempre tiene que mostrarse alegre”, sostuvo.

Tapia sobre la renuncia a la selección de Advíncula: “No la tomamos en serio”

En la entrevista, el jugador del Celta de Vigo también se refirió al anuncio que hizo Luis Advíncula tras perder la definición por penales contra Australia. El lateral de la selección publicó en su cuenta de Instagram su renuncia a la Bicolor, aunque luego de algunos minutos borró el post.

“Lucho es un tipo muy temperamental, es como un niño para nosotros. Tú lo ves hacia el público y es un tipo serio que no se ríe mucho, pero los que lo conocen saben que es un amor. La renuncia es una reacción que concuerda con lo que pasó. No la tomamos en serio. Él es uno de los jugadores que más jerarquía tiene en el equipo ”, puntualizó.

El lateral de la Bicolor fue uno de los que más sufrió la eliminación de Perú. Foto: EFE

“Entrabas al vestuario y parecía un velorio”

Finalmente, Tapia salió al frente y respondió los rumores que divulgó cierto sector de los medios de comunicación. El ‘Cabezón’ se mostró bastante mortificado y criticó que se haya rebotado este tipo de información sin considerar lo que sentían en ese momento los seleccionados.