Las mejores canciones para celebrar el Día del Maestro en el Perú

El Día del Maestro 2022 se festejará este miércoles 6 de julio en todo el Perú. Esta fecha es muy especial para la ciudadanía porque se celebra a una noble profesión, la cual es un pilar fundamental para la estructura de la sociedad. Por eso, toda dedicatoria de cualquier tipo es bienvenida.

La República elaboró una lista de canciones para conmemorar este día a los profesores de todo el país . Hay melodías que dieron la vuelta al mundo y en todos los idiomas se han creado sonidos y letras dedicadas a los maestros, quienes son los primeros forjadores de millones de jóvenes.

“Another brick in the wall”

Son varios los artistas o bandas que decidieron componer una canción en homenaje a los profesores. “Another brick in the wall”, de Pink Floyd, es una de las canciones más emblemáticas de la historia y se dividió en tres partes. En la segunda se habla sobre la educación y es una protesta contra las escuelas de la década de los 50.

La melodía es una visión del mítico Roger Waters sobre la manera de educar en esa época y exige una reforma para que se enseñe con parámetros de las sociedades actuales y no anteriores. Sin duda, los colegios han cambiado bastante, pero “Otro ladrillo en la pared” siempre es recordada por los más jóvenes.

“Profesora y profesor”

Manuel García es un compositor chileno que a través de “Profesora y profesor” narra la historia de las condiciones precarias y todo lo que tiene que pasar un maestro para enseñar, y cómo cala en cada alumno.

“Canción del maestro”

Los Tres tristes tigres es una agrupación venezolana que también dedicó un tema a los educadores, el cual se llama “Canción del maestro”, en la cual retrata las adversidades de manera humorísticas que pasan los jóvenes. “Deseo que tenga un feliz Día del Maestro y muchas gracias por su esfuerzo y su labor”, dice la letra al final.

“El maestro”

El cantautor español Patxi Andión hizo “El maestro”, una melodía que trata de la historia de un profesor en épocas del franquismo que llega a enseñar a un pueblo, y lo tratan de comunista y ateo. Asimismo, cuenta como este no se deja manipular por las fuerzas de aquella época y, al final, lo sacan de su puesto.

“Teacher”

“Teacher” es otra de esas canciones famosas que se pueden dedicar porque se basa en los profesores no comunes, aquellos que te hacen pensar y te dejan enseñanzas que pueden servirte para toda la vida. Esta es tocada por la banda británica Jethro tull y fue compuesta por Ian Anderson, vocalista de la agrupación.

“Canción para mi maestra”

Joan Manuel Serrat compuso en 1973 una melodía en catalán de nombre “Canción para mi maestra”, la cual narra de forma poética cómo una maestra le ayudó en su niñez y está dedicada a su profesora, la señorita ‘Conchita’.

“The teachers are afraid of the pupils”

Otro tema que puede servir para tomar consciencia de lo difícil que es ser un maestro es el que hizo Morrissey con “The teachers are afraid of the pupils”, en el cual se refiere a que los educadores son seres humanos que poseen temores e inseguridades por la presión que tienen en sus hombros y que, por eso, es vital hablar sobre la salud mental.

“Teacher I need you”

Elton John también compuso un tema, “Teacher I need you”, la cual habla sobre el rol de los maestros desde la perspectiva de los alumnos. Aquí narra la desesperación de los chicos por llamar la atención de su profesora.