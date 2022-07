¿Por qué denunciaron a Ricky Martin por violencia doméstica?

Ricky Martin está viviendo sus días más complicados debido a una difícil situación legal que atraviesa en Puerto Rico, donde fue denunciado por un presunto hecho de violencia doméstica.

La demanda se hizo basada en la Ley 54 del referido territorio, la cual protege a las víctimas de violencia familiar. Además, el suceso fue escalando porque se emitió una orden de alejamiento contra el cantante. Conoce, a continuación, todos los detalles.

¿Quién denunció a Ricky Martin por violencia doméstica?

De acuerdo a lo dicho por las autoridades portorriqueñas, la Ley 54 evita que se revele la identidad de las víctimas de violencia doméstica para evitar represalias en su contra o que caigan en la revictimización.

Pese a ello, el diario local El Vocero dio a conocer que el denunciante y Ricky Martin se relacionaron “por siete meses y se separaron hace dos”; sin embargo, el intérprete no habría aceptado la ruptura.

Policía de Puerto Rico emitió una orden de alejamiento en contra de Ricky Martin. Foto: Ricky Martin/Instagram

Además, el medio señaló que el cantante de “Livin’ la vida loca” llamaría con frecuencia al denunciante e incluso habría merodeado su residencia en al menos tres ocasiones.

Debido a esto, “el peticionario teme por su seguridad”, y además esta actitud de Martin habría “demostrado que existe una posibilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato”.

¿Qué tiene prohibido hacer Ricky Martin con la orden de restricción impuesta en su contra?

Debido a la orden de restricción, el puertorriqueño no podrá acercarse al denunciante ni comunicarse con este a través de cualquier medio o red social. Sumado a ello, tampoco podrá enviarle recados mediante familiares o amigos de la víctima.

Ricky Martin niega acusaciones en su contra

Luego de lo ocurrido, el equipo legal de Ricky Martin emitió un comunicado en el que deslinda al cantante de todas las acusaciones hechas por violencia doméstica.

Ricky Martin se ha mantenido al margen de las acusaciones en su contra. Foto: Ricky Martin/Instagram

“Las alegaciones contra Ricky Martin, que conducen a una orden de protección, son completamente falsas. Estamos seguros de que cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto; nuestro cliente será plenamente reivindicado”, decía el pronunciamiento.

Policía no da con el paradero de Ricky Martin

Luego de hacerse pública la denuncia, un contingente policial fue hasta el exclusivo vecindario El Dorado, donde vive el cantante.

Sin embargo, según las declaraciones del portavoz de la Policía a la agencia Associated Press, al llegar al lugar, no pudo encontrar a Ricky. “Por el momento, la Policía no ha podido dar con él”, dijo Valencia.

