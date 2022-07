¿Qué fue de Ruby Palomino, la artista que ganó “La voz Perú” y renunció al premio?

Llegó desde Huancayo para alzar la copa. Hace siete años, cuando se realizó la segunda temporada de “La voz Perú”, Ruby Palomino se convirtió en la primera mujer en ganar el programa de canto. En su última presentación, la joven se llevó todos los aplausos al interpretar “Cholo soy” de Luis Abanto Morales al ritmo de rock.

Tras su merecida victoria, los seguidores de la cantante huancaína esperaban que sacara su primer disco de la mano de Universal Music, como premio que le dejó la franquicia musical. Sin embargo, esto no pasó. En ese sentido, te contamos más detalles sobre este y otros sucesos que acontecieron en la vida de la artista luego de su paso por “La voz Perú”.

¿Por qué Ruby Palomino renunció al premio tras ganar “La voz Perú”?

Al finalizar el concurso, guiada por los consejos del mánager que eligió para que manejara su carrera, Ruby Palomino desistió del acuerdo para que su primer disco sea producido por Universal Music. De esta manera, terminó así el contrato con la disquera internacional.

“(Mi exmánager) me aconsejó que mejor sería renunciar a ese premio, ya que este no me permitiría tener un manejo total de mi carrera. Fue así que renuncié al premio” , dijo en entrevista con agencia Andina.

Además, la artista reveló que dicha persona la estafó al quedarse con el dinero de todas las presentaciones que realizó tras ganar “La voz Perú”. Por tal motivo, no dudó en ir a la comisaría y denunciarlo.

“Sí, (se quedó con mi dinero). Con el dinero de todos los shows de mi periodo de apogeo. Es que una vez que acabó el concurso, empecé a hacer giras. Trabajé con un par de abogados y estos me dijeron que si quería el dinero, el proceso demoraría. Y yo emocionalmente estaba muy mal, pero quise salir adelante”, contó al medio en mención.

Ruby Palomino estuvo en el equipo de Jerry Rivera cuando participó en "La voz Perú". Foto: Ruby Palomino/Instagram

¿A qué se dedica Ruby Palomino en la actualidad?

Luego de superar el mal momento, Ruby Palomino continuó trabajando en su carrera musical. Es así que, en junio de 2015, estrenó su primer sencillo llamado “Chola soy”. Para el video lyric de la canción, se utilizaron imágenes que fueron grabadas en medio de su gira nacional “Nunca dejes de soñar”.

En 2018, la joven volvió a aparecer en pantallas como retadora en el programa “Los 4 finalistas”. Aunque su participación no destacó como en el reality anterior, pudo reencontrarse con su público. En noviembre de ese mismo año, lanzó su disco de folklore que lleva por título “Tributo a Flor Pucarina”.

Tres años después, el 13 de noviembre de 2021, Ruby sorprendió a todos al ser presentada como una de las participantes de “El artista del año”, reality del que resultó ganadora tras vencer en la gran final a Yahaira Plasencia, Estrella Torres y César Vega.

Ruby Palomino ganó “El artista del año” en 2021. Foto: Ruby Palomino/Instagram

En la actualidad, la artista peruana, quien estudió Psicología, se organiza para ejercer su profesión y a la vez seguir creciendo en la música. Está en proceso de sacar dos nuevos discos: “Chola soy y qué II” y “Chabuca rock”, así lo anunció en una reciente entrevista con La República.

“Ya tengo el ‘Chola soy y qué?’ y ‘Tributo a Flor Pucarina’. Se me atascó el de ‘Chola soy y qué II’, que son fusiones de cumbias y todo lo que vieron en ‘Los cuatro finalistas’. Espero lanzarlo para Fiestas Patrias. También tengo lo del tributo a Chabuca Granda. Está increíble. Ese disco tiene muy buenas críticas entre los músicos y los productores que han participado. Lo bueno se hace esperar, a tener paciencia”, manifestó.

Ruby Palomino cantó junto a su madre en “El artista del año”

En la última gala del reality, Ruby Palomino dio un gran espectáculo junto a su madre, con quien interpretó los conocidos temas “Mi Perú”, “Contigo Perú” y “El cóndor pasa”. Ambas hicieron vibrar el escenario con su talento para el canto. Los miembros del jurado las calificaron con el máximo puntaje.