Gamarra, el emporio comercial más grande del Perú, se ha convertido en el lugar favorito de muchas personas para visitar y conseguir todo tipo de prendas de buen material y a buen precio. Por ello, si estás pensando en ir de compras a Gamarra para aprovechar tu grati, presta atención a estos tips que hemos reunido para ti.

Debido a que la gran cantidad de galerías y tiendas que hay en Gamarra te puede aturdir, nuestro primer consejo es que vayas con un objetivo claro; es decir, que desde antes de salir de tu casa sepas qué es lo que quieres compras, así solo tendrás que dirigirte a puntos específicos y no recorrer todo el emporio.

Las galerías que debes visitar sí o sí

Santa Lucía: en esta galería ubicada en el jirón Gamarra 756 se puede encontrar ropa para mujer a precio muy accesible. En los stands, los polos son vendidos a S/ 20 la unidad y a S/ 16 soles por mayor. De igual manera, hallarás a S/ 34 las poleras al por mayor y S/ 30 la unidad.

Galería Humbold: ubicada en av. Aviación 308, esta se caracteriza por ofrecer una gran cantidad de atuendos deportivos a un gran precio. Aquí, por ejemplo, podrás encontrar leggins a S/ 28 la unidad y a S/ 22 al por mayor.

Guizado: ubicada en Agustín Gamarra 655, la tienda resalta por sus precios bajos en la venta de jeans. Cuentan con una gran variedad de productos en denim, tela rígida, streach, entre otros. Las prendas tienen un precio de S/ 38 al por mayor y S/ 48 la unidad.

Los Fabricantes: ubicada en jr. Sebastián Barranca 163, en esta galería encontrarás ropa barata y de buena calidad. Por ejemplo, venden sacos a S/ 45 al por mayor y S/ 50 la unidad.

En Gamarra también venden ropa para niños y niñas. Foto: Andina

Muchos de los consumidores de estas galerías en Gamarra aconsejan que suban hasta los últimos pisos, ya que mientras más arriba sea, mejores precios puedes hallar.

Siempre ir acompañada por una o varias amigas

Diferentes blogueras de moda aconsejan siempre ir en compañía de una o varias amigas, puesto que de esta manera se puede aprovechar mejor los precios al por mayor. Recordemos que, en este emporio comercial, los negocios de ropa ofrecen ofertas cuando compras más de dos o tres prendas, así no sean del mismo modelo, color, ni talla.

Lleva dinero en efectivo

Si bien es cierto que la mayoría de tiendas de ropa ya cuentan con Yape o Plin y la opción de pagar con tarjeta de crédito, lo mejor es llevar dinero en efectivo para que así no te cobran una comisión extra y no sufras por no tener señal de internet.

Lleva efectivo cuando acudas a Gamarra. Foto: Andina

El mejor horario para ir de compras en Gamarra

Normalmente, las galerías de este emporio comercial abren a las 8.00 a. m., por lo que te recomendamos ir a partir de esa hora para que termines de hacer tus compras temprano y no te encuentres con mucha aglomeración de gente. Un buen consejo también es acercarte un día de semana, ya que los sábados y domingos suele llenarse aún más.

Comerciantes de Gamarra rematan mercadería sobrante alusiva al Mundial

En junio de este año, luego de jugarse el repechaje ante Australia, alrededor de 600 comerciantes de Gamarra esperaban vender medio millón de prendas alusivas al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, Perú no clasificó y se quedaron con un gran número de mercadería restante.

Ello preocupó mucho a los emprendedores y han decidido rematar los polos con la bandera peruana a precios de 22 y 23 soles, con el fin de que las personas los compren.