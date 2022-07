‘Gato’ Cuba y Ale Venturo: ¿qué dicen los audios de la niñera que denuncia a la pareja por coacción?

Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo vienen afrontando episodios mediáticos a nivel nacional. ¿A qué se debe? El ‘Gato’ sigue enfrentado con Melissa Paredes y, en tanto, la empresaria es acusada por la nana de su hija por el delito de secuestro y coacción.

En esa línea, el programa “Amor y fuego” difundió unos audios donde, según la trabajadora del hogar, ‘Ale’ y el ‘Gato’ la estaban obligando a eliminar a la expareja de la rubia, Daniel León, de sus contactos.

La mujer, que responde por el nombre de Francisca, también denunció que fue presionada para firmar unos documentos donde le prohibían hablar con el padre de la hija de Ale Venturo.

Rodrigo Cuba y Ale Venturo: ¿qué dicen los audios difundidos por “Amor y fuego”?

En el clip se puede escuchar a la empresaria dirigiéndose a la mujer. “ Necesitamos una declaración jurada tuya escrita o un audio no sé, si es que no quieres exponerte tanto, pero no es así nomás decir cualquier cosa. Uno tiene que hablar con pruebas. Si hemos estado echados con las bebés viendo dibujos, eso no tiene absolutamente nada de malo”.

De otro lado, la trabajadora del hogar señaló “Señorita, para no tener problema, porque el señor (Daniel) de repente va a aumentar más, quiero salir mejor”. Esto, en referencia a que el hombre denunció a Alexandra porque la hija de ambos compartiría la misma cama con Rodrigo Cuba.

En otra parte del audio, se oye a la popular Ale diciéndole a su empleada que ya no volvería a mandarla con su expareja. Aquí se entendería que la pareja del ‘Gato’ enviaba a la trabajadora del hogar con Daniel León mientras este pasaba tiempo con su pequeña. “Te estamos diciendo que no te vas a volver a ir con el señor, no te voy a mandar con el señor. Yo te mandaba por mi tranquilidad”.

Por otro lado, el futbolista del Sport Boys agrega que nunca estuvo de acuerdo con que la nana esté con el hombre y la hija de ambos. “Yo siempre te dije, no sé para qué la mandas si la que pagas eres tú”. Luego de esta reprimenda, Ale se dirige nuevamente a Francisca. “Borra, por favor, su contacto. Bloquéalo “.

En esa línea, se vuelve a oír a Rodrigo Cuba dirigiéndose a la trabajadora: “A ver, Francisca, como te decía, si no lo tienes claro, es que la persona que te contrata es Alexandra. (…) El señor no da ni un sol para tu pago, lo que es tu sueldo. A la persona que tú le tienes que informar, decir, contar, hasta chismear lo que es, es a ella, no a él”.

Ale retoma la conversación y menciona lo siguiente. “Lo único que necesitamos es que simplemente desmientas eso, escrito, y listo” (afirmación de que Venturo y Cuba dormían con la menor en la misma cama). “Es un papel que se hace notariado, notarizado. Con eso es suficiente. No hay necesidad de salir a hablar nada en televisión”, sentenció.

Luego de esta charla, la niñera Francisca optó por realizar una denuncia en contra de Ale Venturo y el ‘Gato’ Cuba por el delito de ‘coacción’.

