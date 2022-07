¿Cómo reaccionó Magaly al saber que Melissa y el ‘Gato’ Cuba podrían perder la custodia de su hija?

Sorprendió a todos. Magaly Medina se manifestó ampliamente sobre la pelea legal que afrontan Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Como parte del tema y las acusaciones contra la indemnidad sexual de la hija de ambos, la conductora de televisión se enlazó con la exministra de la Mujer Ana Jara, quien afirmó que ambos padres podrían perder la custodia de la menor.

Es importante recordar que, el futbolista denunció a la madre de su hija por chantaje luego de que la también actriz lo llamara en la madrugada para hacerle saber que su pequeña lo habría acusado de agresión.

¿Cuál fue la reacción de Magaly Medina ante el caso?

La conductora de “Magaly TV, la firme” ha sido muy crítica al enterarse sobre lo ocurrido con Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, especialmente en lo que respecta a la actitud de la modelo, a quien ha cuestionado en diversas oportunidades.

Sin embargo, luego de lo dicho por la exministra de la Mujer Ana Jara, Medina no pudo evitar conmoverse ante la exposición de la pequeña niña.

“Siento una pena tan grande por esa pequeña a la que, en verdad, en redes sociales veíamos tan feliz, al margen de los problemas de los adultos (...) Que se haga la voluntad de la ley, es el momento de que la ley intervenga y proteja a la única perjudicada en esto: la niña”, expresó con la voz entrecortada.

¿Qué dijo Ana Jara sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

La exministra se comunicó con el programa de Magaly Medina y explicó las consecuencias que podría tener la batalla legal en la que la expareja se ha visto envuelta.

“En la cámara Gesell se descubrirá la verdad, se sabrá si ocurrieron o no ocurrieron los hechos. Si ocurrieron los hechos, habrá un autor y caerá todo el peso de la ley; y si no ocurrieron, se descubrirá si hubo manipulación de la menor, pero en uno u otro caso habrá pérdida de la patria potestad, porque hubo una afectación de una menor de edad y eso no puede quedar impune”, detalló Ana Jara.

Además, relató que el Estado debería intervenir en el caso y proteger a la menor. Sumado a ello, Jara declaró que esperaba que “no hayan sucedido los hechos, que se le acusan a Rodrigo Cuba, ni la manipulación con una menor de edad”.