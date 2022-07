La mayoría de nosotros tiene por lo menos un aparato electrónico conectado a la corriente a pesar de que este no sea usado a diario. Pensamos que no consumirá mucha energía, pero al ver nuestro recibo de luz algo no cuadra. Así, decidimos utilizar menos electrodomésticos, sin embargo puede que sigamos pagando la misma cantidad. ¿Por qué? En esta nota respondemos dudas sobre el consumo de energía eléctrica.

¿Cómo evitar el consumo excesivo de energía eléctrica?

La respuesta más sencilla es acostumbrarnos a desconectar aquellos aparatos eléctricos que no estemos usando. Aunque es bastante tedioso, debemos aplicarlo para que se refleje en nuestra facturación. No obstante, hay algunos que por su misma función no deben estar sin electricidad. Con ellos debemos tener claro cuánta energía usan aproximadamente y tenerlo en cuenta en el presupuesto mensual.

De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, el consumo de los aparatos electrónicos en modo de espera (apagados pero conectados) es responsable entre el 5% y 10% del total de la electricidad consumida en la mayoría de los hogares.

¿Cuáles son los aparatos eléctricos que no debes mantener enchufados por mucho tiempo?

Esta es una lista de los principales aparatos electrónicos que consumen energía al estar enchufados.

Televisores : los comunes en funcionamiento consumen 186 voltios. En espera, utilizan 3,06 voltios. Apagados, aunque aún enchufados, gastan 2,88 voltios. Los LCD consumen 28 voltios encendidos, 1,38 cuando están en espera y 1,13 apagados y enchufados.

Computadora de escritorio : cuando está encendida y en uso consume 74 voltios. En espera, 21 vatios y, cuando está apagada, pero todavía enchufada, emplea 2,84 voltios.

Computadora Notebook : totalmente cargada, encendida y en funcionamiento requiere unos 30 voltios. En funcionamiento y cargándose, 44 vatios. En espera, 15 voltios. Apagada y enchufada consume 8,9 voltios. El cargador solo enchufado hace lo propio con 4,42 voltios.

Cargador de teléfono celular : cuando carga, el smartphone consume entre 2 y 3 vatios, pero cuando se deja enchufado sin que cargue es 0,26 voltios.

Impresora : en modo stand by tiene un consumo promedio de 5 voltios hora.

Módem o router : uno de DSL funcionando llega a 5,37 voltios. Apagado y conectado es 1,37 voltios. El modem de cable usa 6,25 voltios cuando está en funcionamiento, así como 3,84 mientras está apagado y enchufado.

Escáner : en uso consume 9,6 voltios. Si sigue enchufado cuando no se emplea, continúa consumiendo 2.48 voltios.

Horno de microondas : encendida y en funcionamiento llega a 1.433 voltios. Si no está desenchufado, es 3.08 voltios. Sin embargo, si dejaste la puerta abierta y sigue enchufado, consume 25,79 voltios.

Cocina eléctrica: encendida suelen consumir 340 voltios, pero apagada y enchufada reporta 4,21 voltios.