Canadá: ¿sabías que es el mejor país del mundo, según un prestigioso ranking?

Canadá es uno de los países del mundo con mejor calidad de vida y suele figurar en el top 10 de mejores naciones para trabajar, hacer negocios y vivir. De hecho, este 2022 encabeza el prestigioso ranking Best countries de US News & World Report como el “mejor del mundo”. Conoce aquí los motivos que lo hacen un destino interesante para laborar e incluso radicar.

El país de la hoja de maple alcanza el primer lugar de la clasificación tras quedar segundo y tercero en ediciones anteriores del ranking, basado en una encuesta que tomó la opinión y experiencia de más de 17.000 personas a nivel mundial, quienes relacionaron 76 atributos y la fuerza de asociación con 78 naciones, incluida Canadá.

¿Por qué Canadá es uno de los mejores países para vivir?

De acuerdo con el informe del US News & World Report, los encuestados respondieron que Canadá es un país comprometido con el respeto a los derechos humanos y a la justicia social. Además, lidera las subclasificaciones de calidad de vida y propósito social, ya que su sociedad es vista como estable, justa y abierta, con desarrollo, equidad y educación de alto nivel.

En la subclasificación agilidad, el país norteamericano es percibido como adaptable, dinámico, receptivo y progresivo. En lo que respecta a economía, se tomó en cuenta la recuperación de esta potencia tras la problemática situación que dejó la pandemia en los campos laboral, económico y turístico.

Canadá se recupera del duro golpe que significó la pandemia para su turismo. Foto: AFP

En el ranking, Canadá supera a naciones consistentemente consideradas entre las mejores para vivir y hacer negocios, como Japón, Alemania, Suiza, Australia, Estados Unidos y Suecia.

Ranking Best Countries de US News & World Report (top 10)

Canadá Japón Alemania Suiza Australia Estados Unidos Nueva Zelanda Reino Unido Suecia Países Bajos.

Ranking de mejores países de US News & World Report. Foto: US News

¿Qué es el Día de Canadá y cómo se celebra?

El Día de Canadá es la principal celebración patria de este país norteamericano. Antes llamado Aniversario de la Confederación y Día del Dominio, se festeja cada 1 de julio porque en aquella fecha de 1867 se creó oficialmente este territorio gracias a la Ley de la América del Norte Británica, reconocida por Gran Bretaña, que le dio autonomía dentro del Imperio británico.

Esta festividad se conmemora principalmente con shows de fuegos artificiales en las principales ciudades, así como carreras de obstáculos, talleres, festivales, desfiles, conciertos y demostraciones de las Fuerzas Armadas.

¿Cuál es la calidad de vida de Canadá?

Canadá suele encabezar las mediciones de calidad de vida que se realizan a nivel mundial. Ocupa el primer lugar de esta categoría en el informe “Best countries de US news & world report”. También está muy bien evaluada en el Better life index de la OCDE, en el que obtiene mejor desempeño en ingreso, empleo, educación, salud, calidad medioambiental, relaciones sociales y satisfacción ante la vida.

Algunos datos útiles sobre la calidad de vida en Canadá son:

El ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita es de US$ 34.421 al año, superior al promedio de la OCDE (US$ 30.490).

Un 70% de su población entre 15 a 64 años de edad tiene un empleo remunerado.

Solo el 3% de los empleados tienen un horario de trabajo remunerado muy largo.

El 92% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior (el promedio de la OCDE es 79%).

El estudiante canadiense promedio obtuvo un resultado de 517 puntos en lectura, matemáticas y ciencias en la prueba PISA.

La esperanza de vida al nacer es de unos 82 años.

El nivel de partículas atmosféricas PM2.5 (lo suficientemente pequeñas para entrar a los pulmones y dañarlos) es de 7,1 microgramos por metro cúbico, inferior al promedio de la OCDE (14).

Canadá ofrece buenos indicadores en salud, cuidado del ambiente, sueldos y otros aspectos. Foto: AFP

¿Qué es mejor: vivir en Estados Unidos o Canadá?

Si nos basamos enteramente por el ranking Best countries, que evalúa a los países en función de aspectos como agilidad, propósito social, emprendimientos y calidad de vida, Canadá se ubica en primer lugar, mientras que Estados Unidos ocupa el sexto.

Si tomamos en cuenta únicamente esta última subcategoría, el país de la hoja de maple es primero, mientras que el de las barras y estrellas ocupa el puesto 20.