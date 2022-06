¿Qué es la indemnidad sexual y por qué se habla de esto en el caso Melissa Paredes y Rodrigo Cuba?

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba continúan en el ojo público. Esto después de que el ‘Gato’ presentase una denuncia contra su expareja por intentar chantajearlo y extorsionarlo. Según el parte policial, la ex reina de belleza lo habría acusado con afectar la indemnidad sexual de su hija.

Pero ¿qué es la indemnidad sexual? ¿En qué consiste este derecho y cuáles son delitos en los que una persona incurriría si lo infringe? Conoce, a continuación, todos los detalles.

¿Qué es la indeminidad sexual?

El término indemnidad sexual está relacionado a los delitos sexuales que afectan a menores de edad. Por lo mismo, defiende que la persona no sufra interferencia en la formación de su propia sexualidad , según lo informado por el Poder Judicial.

Los menores tienen como derecho decidir sobre su propio comportamiento sexual cuando sean adultos. Sin embargo, si son expuestos o manipulados para que crean que ciertos actos son correctos cuando no lo son, se estaría vulnerando este derecho e incurriendo en un delito.

Además, la abogada Karla Viso fue invitada al programa “Magaly TV, la firme” para comentar sobre el caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, y dar más luces respecto a este tema jurídico.

“Cuando hablamos de la indemnidad sexual, tenemos que citar qué es ser indemne. Es esa capacidad y evolución que tiene un niño menor de 14 años, como dice la legislación actual, para tener ese discernimiento, la voluntad de decir, ‘yo acepto que me toques o yo acepto que no me toques’. No tiene todavía ese grado evolutivo en el que pasas para llegar a saber qué es bueno o qué es malo”, explicó la letrada.

¿Cuáles son los delitos contra la indemnidad sexual?

Los delitos contra la indemnidad sexual están comprendidos en el Título IV del Código Penal y abarcan los artículos del 170 al 183. Estos son: