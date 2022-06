EE. UU.: ¿qué lugares del Perú recomendó no visitar el país americano?

En un comunicado, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que se ha elevado la alerta de viaje de Perú al nivel tres de un total de cuatro niveles. Esta advertencia implica que ciudadanos extranjeros eviten viajes a territorio peruano.

De acuerdo con lo emitido, la entidad estadounidense considera que el riesgo de sufrir delitos o actos de terrorismo ha aumentado en algunas zonas. Conoce AQUÍ cuáles son los lugares que no recomiendan visitar.

La advertencia del Departamento de Estado de EE.UU busca evitar los viajes al Perú debido a serios riesgos para la seguridad. Foto: referencial/Andina

¿Qué lugares del Perú recomendó no visitar Estados Unidos?

El Departamento de Estado pidió expresamente evitar viajar a los siguientes puntos geográficos de nuestro país. El motivo principal de esta decisión responde al riesgo estimado de sufrir delitos o actos de terrorismo.

Loreto

Precisamente delimitan como no visitable la zona perteneciente a la frontera con Colombia y Ecuador. Un punto a resaltar aquí es que en la zona fronteriza con el país cafetero se encuentra ubicada la provincia de Putumayo, que es una enorme localidad amenazada desde hace muchos años por el narcotráfico y supuestos remanentes de la guerrilla de las FARC.

Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro

El valle que se extiende por las regiones de Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Junín también fue referido en el comunicado de alerta. Como es sabido, durante décadas esta región se ha caracterizado por la violencia, la débil presencia del Estado, el aislamiento y la pobreza, por la presencia de narcoterrorismo. Se estima que aquí se cultiva más de la mitad de la coca que se produce en Perú.

¿Qué impacto tendrá la medida de EE. UU. en el turismo peruano?

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), en declaraciones para otro medio, recordó que nos encontrábamos en el nivel dos, y nos había costado bastante llegar a esa escala, que solo implica tener algunos cuidados. En cuanto al nivel tres, implica riesgos y eso básicamente se ha generado por los paros en el transporte y algunos hechos de violencia en el interior del país.