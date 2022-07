¿Cuáles son los países en el mundo que ofrecen una educación universitaria gratuita?

La educación universitaria gratuita es una modalidad que no todos los países poseen, pues en muchos de ellos se debe pagar cierta mensualidad para poder estudiar en determinadas instituciones. Sin embargo, en otras partes del mundo, sí se puede estudiar gratis en distintas instituciones educativas.

Si estás interesado en cursar estudios en el extranjero, te contamos a continuación cuáles son los países donde podrás estudiar de forma gratuita.

1. Islandia

Toda la educación en Islandia es totalmente gratuita, lo que lo convierte en uno de los países más respetados del mundo gracias a su sistema educativo y formación, pues el 100% de su población está alfabetizada.

La Universidad de Islandia es considerada como una de las mejores instituciones educativas del mundo. Foto: Minube

2. Escandinavia

La península escandinava tiene un territorio con países que poseen universidades gratuitas, como Suecia, Noruega y Dinamarca. No obstante, aunque en estos lugares el costo de vida es alto, solo tiene que ajustar tu presupuesto.

3. Finlandia

Finlandia es conocido en el mundo como el país con mejor educación. Por ello, no es de extrañar que cada año miles de estudiantes extranjeros lleguen hasta el país para estudiar. Además de universidades, también excelentes institutos tecnológicos donde se pueden cursar estudios de forma gratuita.

4. Alemania

Alemania también es uno de los países conocidos por su notable educación. Cada año diversos estudiantes norteamericanos van hasta el país europeo para estudiar gratis. Si dominas el alemán, incluso puedes tener más opciones, aunque el requisito indispensable es el inglés.

Alemania cuenta con una gran variedad de universidades gratuitas. Foto: Alpadia Language School

5. Eslovenia

Eslovenia no es un país tan conocido por su educación, así como Alemania o Finlandia, pero también tiene muy opciones.

Aquí puedes tomar clases de Inglés, pero probablemente debería aprender a pronunciar el nombre de la capital, Liubliana, antes de ir.

6. Francia

Con al menos 200 euros, puedes estudiar en una de las mejores universidades públicas de Francia. No obstante, cuando se estudia otras carreras como medicina o ingeniería, el precio sí puede llegar a variar.

7. Brasil

Seguramente muchos no sabían que Brasil cuenta con educación gratuita, pero lo cierto es que posee varias modalidades. Si el interesado no habla portugués, puede tranquilamente pasar sus clases con inglés. Además, el costo de vida no requiere de mucho dinero.

