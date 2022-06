¿Qué dijo Latam sobre el polémico incidente de Jossmery Toledo en el avión?

¡Se pronunciaron! La aerolínea Latam Airlines emitió un comunicado respecto al suceso protagonizado por Jossmery Toledo en uno de sus aviones este último fin de semana. Esto tras ser retirada forzosamente por los tripulantes de cabina que le pidieron que cumpla con las normas de seguridad para despegar.

Y como se sabe, la expolicía no cumplió correctamente las indicaciones del aeromozo respecto a guardar o colocarse el saco que tenía en las piernas. Lo que originó que los demás pasajeros se molesten y desencadenen un alboroto en el avión.

“Él me vio con un saco en mis piernas, se fue y regresó a mi lugar a decirme ’señorita, no puede tener el saco ahí porque lo tiene que guardar, tiene que estar el área despejada’. Le dije ‘esto no va a interrumpir, me lo voy a poner cuando despegue el avión porque hace frío’. Me dijo ‘no tiene que tener nada encima’ y yo dije ‘no me lo voy a sobreponer porque ya tengo una chompa’”, expresó Toledo.

Latam sobre Jossmery Toledo: “Tuvimos que vernos forzados a desembarcar el vuelo”

Frente a las declaraciones de Jossmery Toledo en los diferentes medios de televisión, Latam Airlines vio oportuno manifestarse y expresar la otra versión del incidente, especificando que se vieron obligados a tomar esa medida.

“Informamos que el día de hoy, 26 de junio, tuvimos que vernos forzados a desembarcar del vuelo LA2279 , que operaba en la ruta Chiclayo-Lima, a la pasajera Jossmery Toledo, quien iba sentada en la salida de emergencia y se rehusó reiteradamente a cumplir las normas de seguridad que aplican para dicha fila”, dice el comunicado.

Y, por otro lado, también detallaron que todo pasajero debe cumplir los requisitos de las normas aeronáuticas para garantizar su propia seguridad y para evitar cualquier tipo de contingencia que se pueda presentar.

“Los pasajeros que se sientan en la salida de emergencia, como es en todos los países del mundo, tienen que cumplir ciertos requisitos y acatarse a las normas aeronáuticas para evitar cualquier contingencia que pueda generarse y, una de ellas, es guardar todo equipaje de mano en los compartimientos superiores de modo que la respuesta ante una posible emergencia sea rápida”, agregaron.

Jossmery Toledo: “Les cuento la pésima experiencia que tuve con Latam”

La chica reality utilizó sus redes sociales para contar el bochornoso episodio que pasó con esta aerolínea y se mostró bastante desconcertada por el trato del aeromozo.

“Les cuento la pésima experiencia que tuve con Latam, muy aparte de que nos retrasaron el vuelo por cinco horas, me ha bajado un aeromozo. Voy a averiguar los nombres, me han bajado. Para mí es un abuso lo que han hecho”, dijo Jossmery Toledo.