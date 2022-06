¿Pedro Castillo habría cometido una infracción constitucional al plantar a la Comisión de Fiscalización?

Pedro Castillo incumplió su palabra. Este último lunes, el presidente de la República no recibió a la Comisión de Fiscalización del Congreso pese a comprometerse previamente a colaborar en aras de la transparencia de su gestión. En consecuencia, habría cometido una infracción constitucional.

Dicha acción habría vulnerado lo estipulado en el artículo 97 de la Constitución, el cual determina que es obligatorio que las personas investigadas por el Parlamento deban presentarse para responder y esclarecer los hechos que se le imputan.

“El Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer, por requerimiento, ante las comisiones encargadas de tales investigaciones , bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial”, se lee en la norma.

Presidente podría ser denunciado por infracción constitucional

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez declaró en “Grado 5″ que Pedro Castillo habría cometido una infracción constitucional tras plantar a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Incluso, hasta podría ser denunciado.

“Si el presidente no va a prestar su declaración, y con eso no ayuda a que se haga la investigación de unas presuntas irregularidades, y se determinen posibles infracciones de carácter político en sí mismo, el no ir, es una infracción constitucional. Entonces, alguien lo puede denunciar por esa infracción constitucional. Y eso tendrá que seguir su trámite dentro del Congreso”, aseveró Ramírez.

Beatriz Ramírez se presentó en el programa de René Gastelumendi para profundizar en la investigación del presidente. Foto: captura de La República+

Sin embargo, también acotó que la premisa puede ser rebatible, por lo mismo que el cargo de jefe de Estado tiene un estatus preferencial y cuenta con cierto blindaje, el cual perderá una vez deje la presidencia.