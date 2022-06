Jefferson Farfán: ¿quién es el padre de la ‘Foquita’ y por qué rara vez lo menciona?

Jefferson Farfán es uno de los futbolistas peruanos más queridos del país gracias a su participación en la Bicolor. Aunque en las últimas fechas ya no fue convocado, los peruanos aún lo mantienen presente. No obstante, aunque la popular ‘Foquita’ es un personaje muy seguido, no se saben muchos detalles de su vida personal ni de su familia, como es el caso de su padre.

Si quieres saber más detalles acerca del progenitor de Farfán y cuál es la relación con su hijo, te lo contamos a continuación.

¿Quién es el padre de Jefferson Farfán?

Luis Agustín Farfán Quispe también fue futbolista y comenzó su carrera cuando tenía 7 años, cuando se desempeñó como atacante de Alianza Lima. Luego terminó jugando de lateral. Durante esa época, don Luis era lateral izquierdo, pero diestro.

Luis Agustín Farfán Quispe reveló que en la actualidad lleva una buena relación con su hijo. Foto: Panorama

Es hijo de don Agustín Farfán, quien también se dedicó al fútbol e inició su trayectoria con su primo hermano, Hernán ‘Pitin’ Zegarra, y hermano de los jugadores Roberto la ‘Foca’ y Rafael la ‘Focaza’.

Cuando tenía 15 años, Luis Farfán fue becado por el club Alianza Lima para que estudie en el colegio Independencia.

¿A qué se dedica Luis Farfán y cuál es su relación con Jefferson Farfán?

Luis Farfán, actualmente, vive en el distrito de Villa El Salvador, en la zona conocida como la Curva del Diablo. Además de Jefferson Farfán, también tiene cuatro hijas más.

Aunque el exfutbolista reconoció que fue un padre ausente con la ‘Foquita’, dejó en claro que hoy en día sí tienen una buena relación y conversan a menudo.

“Tenemos una relación normal, bien. Nos juntamos y conversamos. No hay nada malo (una relación mala), como piensa la gente. Nosotros nos juntamos y hablamos normal, sino que la gente es mala e interpreta mal, de repente porque yo vivo en otro sitio y piensan que yo nunca voy a saludarlo. Yo no le puedo estar contando a todo el mundo lo que converso con Jefferson. Yo converso en privado con él y ahí queda todo”, declaró don Luis Farfán para Panamericana en 2020.

¿Por qué Luis Agustín Farfán no apareció ante cámaras?

Don Luis Farfán se volvió un personaje misterioso para la farándula peruana, pues muy pocas veces ha aparecido en medios de comunicación. Sin embargo, en una reciente entrevista para Trome reveló la razón por la que no apareció ante los reflectores durante todos estos años.

Según indicó el padre de Jefferson Farfán, cuando lo buscaban para declarar, él jamás aceptó porque no quería que su madre se sienta mal, ya que en esos años aún estaba viva. Incluso reveló que le ofrecieron 30.000 soles para que hablara ante cámaras, pero no aceptó.

También destacó todos los éxitos que consiguió la ‘Foquita’ a lo largo de su carrera, por lo que es considerado como el “orgullo de su familia”.

“Él es el orgullo de la familia. Nos llevó a un Mundial. En los equipos que ha estado siempre ha dejado cosas importantes. Entonces, creo que bien merecido”, manifestó.