¿Sabías que tu auto puede tener un metal más valioso que el oro?

Durante años, el oro ha sido considerado como uno de los metales más caros y codiciados del mundo; sin embargo, te sorprendería saber que en algunas industrias existen otros que cuentan con mayor importancia, tal como lo es el rodio.

Al ser un elemento altamente resistente a la corrosión y reflectante, es muy utilizado en la elaboración de joyas, conexiones eléctricas, automóviles, entre otros. En esta nota, te contamos más sobre este mineral que es considerado el metal más caro del mundo.

¿Qué es el rodio?

El rodio (Rh) es un elemento que pertenece a la familia de los platinoides, junto al platino, paladio, osmio, iridio y rutenio. Su estado sólido se presenta durante su fase de temperatura ambiente, mientras que para llegar a su punto de ebullición tiene que estar bajo 3.695 °C.

Además, se lo considera un metal noble, ya que no reacciona fácilmente al oxígeno, resiste a la oxidación, desgaste y corrosión, posee altos puntos de fusión y no tiene toxicidad general.

El rodio ayuda a que la contaminación del medio ambiente no sea aún mayor. Foto: CCNews

El rodio es considerado el más raro de su grupo de elementos, ya que s olo puede ser encontrado una parte por cada 200 millones en la superficie terrestre.

¿Cómo fue descubierto el rodio?

En 1803, poco tiempo después de que William Hyde Wollaston haya descubierto el paladio, el químico logró extraer rodio de una pieza de platino, la cual había obtenido en Sudamérica. La posibilidad de que exista un nuevo elemento en este metal, hizo que el experto haya tomado la decisión de investigar un poco más sobre sus componentes.

Luego de una serie de ensayos, Wollaston pudo eliminar de la muestra el paladio y platino, lo que dejó como resultado un polvo rojo, mismo que se encontraba compuesto por cloruro de sodio y rodio.

El rodio posee una gran resistencia a la corrosión. Foto: Finanzas Claras

¿Dónde se encuentra el rodio?

Debido a que el rodio cuenta con una resistencia al deslustre y es bastante brillante, es comúnmente utilizado para acabado de joyas, espejos y reflectores. Sin embargo, su uso más importante se da en los medios de transporte, ya que sin los catalizadores de este material, a causa de los gases de los vehículos, el aire de nuestro planeta estaría aún más contaminado.

Por otro lado, en lo que a aviones se refiere, junto con el platino, el rodio es empleado para realizar motores de turbinas. Mientras que en la industria química este metal se usa para fabricar ácido nítrico y ácido acético.

¿Cuál es el precio del rodio?

Aunque en los últimos meses el rodio ha experimentado una caída en su precio, este ha comenzado a incrementarse. En marzo de 2022, vio un pico en su valor, el cual fue de US$ 22.128 por cada onza.

Actualmente, se encuentra alejado de este récord, pero ha encontrado una estabilidad de US$ 14.000 por cada onza del metal, un costo mayor que elementos familiares como el paladio y platino, los cuales están valorizados en US$ 1.873 y US$ 911, respectivamente.