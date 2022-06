Fertilizantes: ¿qué es la urea y por qué ha cobrado relevancia en el sector agrario?

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) viene enfrentando una crisis de fertilizantes en el sector agrario desde antes de la pandemia por la COVID-19; sin embargo, el problema persiste y hacen faltas medidas para contribuir a la buena siembra de la tierra a puertas de la campaña agrícola 2022-2023.

Hasta el momento, el ministro Andrés Alencastre Calderón tampoco vendría dando las disposiciones necesarias para combatirlo, ya que se encuentra lanzando por tercera vez una convocatoria de proveedores de urea para nuestro país. Esto, tras el informe de la Contraloría que determinó insuficiente el proceso de las dos anteriores.

En consecuencia, La República acudió a Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), para analizar la relevancia y el impacto social de este fertilizante en las comunidades campesinas, pequeños y/o medianos productores y demás regiones que lo requieran para garantizar su productividad.

PUEDES VER: Banco Mundial y BIS advierten estanflación

La urea y su relevancia en el sector agrario

La urea es un fertilizante químico utilizado en el rendimiento de cultivos para el desarrollo del maíz, arroz, trigo, papa, caña de azúcar y otros elementos sustanciales que sostienen a un país económicamente y que promueve la nutrición saludable en su ciudadanía.

Respecto a su relevancia en el sector, siempre la tuvo porque es un elemento sustancial y primordial para la agricultura. No obstante, ha cobrado mucha más importancia por la crisis alimentaria en el mundo, la cual se ha acrecentado por el conflicto entre Ucrania y Rusia, siendo este último uno de los principales exportadores del insumo en cuestión.

¿Hay esperanzas de salvar la campaña agrícola 2022- 2023?

Frente a la nueva convocatoria del Midagri de concretar la compra de urea con un proveedor, existe la inquietud de saber si la campaña agrícola 2022- 2023 se podrá ver afectada. Sin embargo, según Laureano de Castillo, todavía se puede tener esperanzas.

“Si ahora se hacen bien las cosas, cumpliendo cuidadosamente los requisitos para la compra de urea, sí es posible que esta llegue todavía al inicio de la campaña agrícola, superando la crisis . Sin embargo, nos preocupa que la distribución pueda enfrentar problemas debido a que AgroRural no tiene la experiencia que sí tienen los comerciantes de estos productos”, sostuvo el experto.

PUEDES VER: Demora en las Unidades Auxiliares de la Refinería de Talara afectaría puesta en marcha del proyecto

No obstante, hizo precisión en que no todos los agricultores se abastecen de este fertilizante y que no se ha detallado la tarifa económica que deberán pagar para adquirirla. Pues el precio a nivel internacional sigue alto y existe la posibilidad de que se nieguen a comprarlo.

“Como indica el Censo Nacional Agropecuario de 2012, no todos los cultivos requieren urea. Pero, sobre todo, falta precisar a qué precio se entregará a los agricultores ; dado que el precio internacional sigue alto, es posible que muchos de ellos no lo adquieran, por lo que habría necesidad de fijar un precio subsidiado, ¿de qué monto?”, agregó de Castillo.

Presupuesto del Midagri no es suficiente para la demanda de la urea en el país

El Midagri dispuso S/ 348 millones equivalente a 73 529 toneladas, aproximadamente, para abastecer las hectáreas de todo el Perú con urea. Sin embargo, el experto estima que dicha suma no sería suficiente.

“El precio internacional de la urea está sufriendo variaciones en estos meses. De acuerdo con las estimaciones de Miguel Pintado, economista de CEPES, con el monto presupuestado de 348 millones de soles solo se podrá cubrir entre el 46% y el 53% de la demanda anual de urea en el país. Es evidente que el volumen de urea a adquirir con ese fondo será insuficiente, pero la pregunta es cómo se contribuye a reducir esa brecha; los abonos orgánicos pueden ayudar, pero se requiere asignar recursos para difundir la forma de su utilización, además de tiempo para esa transición”, expresa el vocero del CEPES.

¿Cuál será el impacto social de esta postergación de proveedores?

Por otro lado, también existe la interrogante de conocer cómo será el impacto de seguir extendiendo y postergando la elección de un proveedor de urea, y para sorpresa de muchos, ya existen regiones que dejaron de sembrar por la falta de ella o han tenido que abastecerse con otros fertilizantes propios de la naturaleza.

“ El impacto de la demora en adquirir —y en distribuir— la urea en el país pueden ser muy graves . De hecho, ya se sabe de áreas que no están siendo sembradas por falta de insumos, a lo que habrá que sumar la menor producción que se obtenga de las cosechas si se aplica menos fertilizante del necesario. Incluso si se combina con fertilizantes orgánicos, como dijimos, tiene que haber un período de transición para lograr rendimientos similares”, acota Laureano.

¿Habrá consecuencias de la falta de urea en los agricultores?

Para el experto de CEPES, la ausencia de urea puede significar extensas áreas de cultivo sin sembrar y menores rendimientos en las tierras de cultivo. Y en los colectivos lo siguiente: