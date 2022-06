El video más viral en la historia de TikTok: ¿quién lo hizo y de qué se trata?

Tiktok es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial. A diario, miles de videos son subidos a esta plataforma. Sin embargo, pocos logran generar en los usuarios un impacto que les permita trascender en el tiempo. Por ello, te contamos quién protagonizó el video más viral en la historia de la popular aplicación y de qué se trata.

Además de crear contenido, la red social, que fue lanzada al mercado en 2016, te permite generar elevadas sumas de dinero. Según un reporte de la revista Forbes, al 2021, los ingresos de los tiktokers mejor pagados en la plataforma superaron los US$ 4 millones.

¿Quién hizo el video más viral en la historia de TikTok?

Se trata de Bella Poarch , una famosa tiktoker, nacida en Filipinas, que ha logrado acumular más de 76 millones de seguidores desde que empezó a subir videos en 2020. Hace unos meses, debutó como cantante.

¿De qué trata el video más viral en la historia de TikTok?

En el material audiovisual, podemos ver a Bella Poarch sincronizando sus labios al ritmo de la canción “Soph aspin send” mientras hace gestos muy singulares y tiernos.

El clip, que apenas dura 10 segundos, ha sido compartido más de 42 millones de veces. Asimismo, cuenta con más 57 millones de ‘me gusta’ y más de 2 millones de comentarios.

Bella Poarch: de tiktoker a cantante

Ganar popularidad en TikTok le sirvió a Bella Poarch como trampolín para cumplir su sueño de ser cantante. Fue así que, con solo 19 años, la joven lanzó su primer sencillo titulado “Build a b*tch” en mayo de 2021. El tema fue un verdadero éxito en YouTube, plataforma en la que el primer día alcanzó 75 millones de reproducciones.

Bella Poarch luce el vestuario con el que aparece en el video de “Build a b*tch”. Foto: Bella Poarch/Instagram

¿De qué trata la canción “Build a b*tch”?

En el video musical aparecen conocidos influencers como Mia Khalifa, Valkyrae, Dina Stars y Rakhim. A través de sus interpretaciones, todos transmiten la crítica de Bella Poarch, quien escribió la letra de la canción, a una sociedad en la que a veces se espera que las mujeres siempre sean perfectas.

“Bob, el constructor, rompió mi corazón. Me dijo que necesito reparaciones. Dijo que solo soy un montón de tuercas y tornillos, que me faltaban muchas piezas, que me faltaban curvas como letras en cursiva”, se escucha en una parte de la canción.