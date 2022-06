¿Por qué Jossmery Toledo fue obligada a bajar de un avión?

Jossmery Toledo protagonizó un confuso incidente en un avión de la empresa Latam cuando regresaba a la capital desde Chiclayo. La expolicía usó sus redes sociales para explicar lo sucedido y arremeter contra la aerolínea.

La integrante de “Esto es guerra” fue obligada a dejar el vuelo en medio de los gritos e insultos de los pasajeros, quienes le exigían que se retire, aumentando la incomodidad del momento.

PUEDES VER: Jossmery Toledo fue retirada del avión de LATAM por incumplir normas de la aerolínea

¿Por qué Jossmery Toledo tuvo que viajar de un avión de Latam?

La modelo contó que ella estaba sentada en un asiento de seguridad del vuelo, cuando un miembro de la tripulación llegó a llamarle la atención.

“Les cuento la pésima experiencia que tuve con Latam, muy aparte de que nos retrasaron el vuelo por cinco horas, me ha bajado un aeromozo. Voy a averiguar los nombres, me ha bajado por esta manta. Para mí es un abuso lo que han hecho ”, dijo Jossmery buscando explicar lo sucedido.

Toledo contó que el problema inició cuando un asistente de vuelo le pidió que se colocara la manta que tenía sobre las piernas, indicación que Jossmery no acató.

“Yo le digo que está en mis piernas y que me la pongo encima cuando el avión vuela, y me responde que me la ponga bien. Entonces, yo me la sobrepongo, en la espalda, y me dice que me la ponga completamente”, explicó la modelo.

La situación escaló rápidamente y, de acuerdo a la chica reality, trajeron a la policía para exigirle que se bajara del vuelo.

“La verdad es que no entiendo el servicio que ellos brindan. Estoy muy molesta porque es un abuso. Yo creo que han agarrado esa excusa por su retraso de cinco horas de vuelo”, expresó incómoda Toledo.

Jossmery Toledo es retirada de avión. Foto: Instagram/ Captura de Instarándula

¿Jossmery Toledo denunciará a Latam?

La modelo siguió arremetiendo contra la aerolínea en sus redes sociales, y los culpó de perder su vuelo y no darle la posibilidad de poder abordar otro.

“No me parece justo lo que está haciendo el servicio de Latam, voy a hacer una denuncia pública contra ellos por el maltrato, el abuso, porque me bajaron con todo y policías. Mucha gente ha grabado ahí. Estoy totalmente sorprendida por todo lo que está pasando. Estoy muy molesta”, añadió.

PUEDES VER: Jossmery Toledo casi pierde ojo derecho tras accidente con botella de champagne

Pasajeros de vuelo de Latam se quejan de actitud de Jossmery Toledo

Pese a la versión de la expolicía, un video presentado por Samuel Suárez en Instarándula muestra a los pasajeros abucheándola mientras es escoltada fuera del avión.

“ Señorita, bien malcriada es usted ¿Por qué no cumple las normas? El avión tiene normas, no estás en una combi. Voy a informar a Inspectoría si no cumple con su trabajo ”, dijo uno de los viajeros.

“Sea empática, hay niños, personas adultas, ¿No entiendes? (…) Bájate”, expresó otro pasajero, en medio de la tumultuosa salida de Toledo.

¿Qué dijo la empresa ante la denuncia pública de Jossmery Toledo?

La aerolínea en mención emitió un comunicado horas después de las declaraciones de la chica reality en sus redes sociales. En este, buscan dar su versión sobre los hechos.

Latam emitió comunicado tras bajar a Jossmery Toledo de vuelo. Foto: difusión/Latam