¿Cuánto ganan los presidentes de América Latina y en qué puesto se ubica Pedro Castillo?

Los sueldos de los presidentes de América Latina presentan considerables diferencias, ya que algunos son mejor remunerados que otros por su labor. La variación entre los salarios de estos jefes de Estado puede llegar incluso a los US$ 7.000. Además, para sorpresa de muchos, el mandatario peruano Pedro Castillo es uno de los que menos gana en la región.

A continuación, te detallamos qué ingreso económico perciben estos gobernantes por liderar un país. También te contamos quiénes ganan más por su trabajo de dirigir una nación. La siguiente lista se ha elaborado teniendo en cuenta los salarios netos de las autoridades.

1. Guatemala: Alejandro Giammattei

Alejandro Giammattei es el presidente mejor pagado de América Latina. De acuerdo al último reporte de 2020 de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) de la Presidencia de Guatemala, a la que tuvo acceso el portal Bloomberg Línea, el sueldo de Giammattei es de 33.588 quetzales (US$ 4.334,67).

Adicional a esto, obtiene 1.250 quetzales (US$ 161,32) por concepto de bono monetario SASS, así como 115.000 quetzales (US$ 14.841,22) por gastos de representación. Con todo ello, el mandatario guatemalteco recibe un ingreso neto de 149.838 quetzales (US$ 19.337,21).

Alejandro Giammattei es le presidente con el mejor sueldo de América Latina. Foto: AFP

2. Uruguay: Luis Lacalle Pou

El uruguayo Luis Lacalle Pou es el segundo mandatario que gana más por su labor. Según el portal oficial del Gobierno de Uruguay, Lacalle tiene un ingreso de 864.739,08 pesos uruguayos (US$ 21.765,48). De esta manera, tras aplicar los respectivos descuentos, obtiene un sueldo líquido mensual de 449.633,90 pesos uruguayos (US$ 11.317,29).

Luis Lacalle Pou es el segundo mandatario mejor pagado de América Latina. Foto: AFP

3. Chile: Gabriel Boric

Gabriel Boric es el tercer jefe de Estado con el sueldo más alto en la región. Según el portal de transparencia del Gobierno de Chile, Gabriel Boric tiene un ingreso mensual de 7 634 385 pesos chilenos (US$ 8.321,48).

Gabriel Boric tiene un ingreso mensual de US$ 8.321,48. Foto: AFP

4. Panamá: Laurentino Cortizo

El jefe de Estado de Panamá, Laurentino Cortizo, cuenta con un salario de US$ 7.000, aunque con los descuentos el monto final es menor. Este ingreso lo obtiene a partir de su sueldo base, que es US$ 4.000, y el beneficio que recibe por representación (US$ 3.000), según información del portal oficial del Presidencia de Panamá.

Laurentino Cortizo es el cuarto presidente con el mejor sueldo de la región. Foto: AFP

5. Colombia: Iván Duque

Iván Duque es actualmente el jefe de Estado de Colombia, ya que Gustavo Petro asumirá el cargo a partir del próximo 7 de agosto. El portal Bloomberg Línea refiere que Duque goza de un salario bruto de 37 911 313 pesos colombianos (US$ 9.258,10). Sin embargo, a este monto se le descuenta el aporte obligatorio de salud, pensión, entre otros. De esta forma, su sueldo líquido es de 27 975 313 pesos colombianos (US$ 6.831,69).

Iván Duque dejará el cargo de presidente de Colombia el próximo 7 de agosto de 2022. Foto: AFP

6. Ecuador

De acuerdo con la plataforma de Transparencia de la Presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso tiene un sueldo mensual de US$ 5.072. A este monto, se le agrega US$ 1.374,25 por conceptos adicionales. Así, su salario líquido es US$ 6.446,25.

7. México: Andrés López Obrador

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno mexicano, Nómina Transparente, Andrés Manuel López Obrador posee un salario bruto mensual de 166.532 pesos mexicanos (US$ 8.382,81). Al aplicar los respectivos descuentos, el salario real que obtiene mensualmente alcanza los 115.739 pesos mexicanos (US$ 5.826,01).

8. Costa Rica: Rodrigo Chaves

Rodrigo Chaves es el séptimo presidente mejor pagado de América Latina. La remuneración bruta del mandatario costarricense asciende a 4 793 123 colones (US$ 6.932,47). Por ello, su ingreso neto es de 3 574 614,36 colones (US$ 5.170,10).

El ingreso neto del costarricense Rodrigo Chaves es de US$ 5.170,10. Foto: AFP

9. Paraguay: Benito Pérez

Bloomberg Línea dio a conocer que Benito Pérez, actual jefe de Estado de Paraguay, goza de un salario bruto de 37 908 800 guaraníes (US$ 5.511,22). Esto a partir de su sueldo básico, que asciende a 33 000 000 guaraníes (US$ 4.797,58), y sus gastos por representación, que son 4 123 392 guaraníes (US$ 599,46).

10. El Salvador: Nayib Bukele

En tanto, Nayib Bukele obtiene un sueldo bruto mensual de US$ 5.181,72, pero con los respectivos descuentos su ingreso se reduce. Así lo detalla el portal de Transparencia de la Presidencia de la República de El Salvador.

Nayib Bukele tiene un ingreso bruto mensual de US$ 5.181,72. Foto: AFP

11. Brasil: Jair Bolsonaro

El presidente brasileño Jair Bolsonaro dirige una de las principales economías de la región. Por desempeñarse en el cargo, obtiene un salario de 30.934,70 reales (US$ 5.899,62). Así, con los respectivos descuentos, su sueldo mensual asciende a 23.453,43 reales (US$ 4.472,86).

12. Honduras: Xiomara Castro

El último 24 de febrero de 2022, la ministra de Finanzas de Honduras, Rixi Moncada, detalló a los medios que el sueldo bruto de la presidenta de la Nación, Xiomara Castro, es 137.600 lempiras (US$ 5.609,83). “Con las reducciones le queda en 95,750.54 lempiras (US$ 3.903,67)”, aseguró Moncada en conferencia de prensa.

Xiomara Castro tiene un ingreso neto mensual de US$ 3.903,67. Foto: AFP

12. Argentina: Alberto Fernández

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuenta con un salario neto de 434.704,43 pesos argentinos (US$ 3.648,51), según Bloomberg Línea.

13. Perú: Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo es uno de los mandatarios de la región con menor sueldo. El jefe de Estado tiene un ingreso bruto mensual de S/ 15.500 (US$ 4.131,33), aunque con los descuentos respectivos el monto percibido es mucho menor. De esta manera, se ubica entre los mandatarios que menos ganan en América Latina.

14. Bolivia: Luis Arce

El boliviano Luis Arce cuenta con un sueldo básico de 24.251 pesos bolivianos (US$ 3.523,49). Por ello, se ubica en el último lugar de la lista de sueldos de presidentes de América Latina.