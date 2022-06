San Pedro y San Pablo: ¿cuál es el origen de esta festividad?

La fiesta de San Pedro y San Pablo se celebra cada 29 de junio, según el calendario litúrgico. Esta fecha coincide con el Día del Pescador y es considerado feriado en el Perú. Es así que muchas personas salen a pasear en familia o visitan diferentes lugares. Pero ¿cómo nació esta festividad y por qué se recuerda a estos personajes?

A continuación, te detallamos su origen y la historia de San Pedro y San Pablo. Ambos son recordados por ser apóstoles de Jesús y destacaron al defender con su vida el Evangelio de la fe cristiana.

¿Cuál es el origen de la fiesta de San Pedro y San Pablo?

Cada año, miles de cristianos católicos y ortodoxos de Perú y otros países del mundo recuerdan a San Pedro y San Pablo. Los fieles conmemoran la labor de ambos personajes bíblicos, ya que ambos fundaron, junto con Jesús, la Iglesia de Roma.

Entre los años 64 y 67 después de Cristo (d. C.), Pedro y Pablo fueron detenidos y sufrieron diferentes martirios en la prisión Mamertina —más conocido como Tullianum—, la cual se encontraba al interior del Comicio de la antigua Roma.

El primero en fallecer fue Pedro, quien fue crucificado de cabeza, ya que no se consideraba digno de morir igual que Cristo. Tras esto, fue enterrado en la colina del Vaticano en el 64 d. C. Pablo, por su parte, falleció en el 67 d. C. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Pablo de Extramuros.

Es así que cada 29 de junio se conmemora la muerte de los dos apóstoles y el sacrificio que realizan para defender el Evangelio de la fe cristiana. En el Perú, los lugares que celebran con mayor efusión esta fecha son Lima, Callao, Chimbote, Puno, Tacna y Moquegua.

En el Perú, se realizan procesiones para conmemorar a San Pedro y San Pablo. Foto: GORE Tacna

¿Cuál es la historia de San Pedro?

San Pedro es considerado el primer papa de los cristianos. Trabajó en la pesca, junto con su hermano Andrés, por lo que también es considerado el patrono de los pescadores. Nació en en el siglo I a. C. en Galilea.

De acuerdo con la doctrina cristiana, se caracterizó por tener un carácter noble y ser generoso con los demás. Durante su ministerio, Jesús le aseguró que sería “la roca” de la Iglesia. Cada año, millones de fieles acuden hasta Roma para contemplar su tumba, que se encuentra en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

San Pedro es considerado el patrono de los pescadores. Foto: composición AFP / Cathopic / Cristian Gutiérrez

¿Quién fue San Pablo?

Antes de su conversión al cristianismo, San Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Creció en una familia acomodada, por lo que gozaba del título de ciudadano romano. Nació en la ciudad de Cilicia, aproximadamente entre los años 5 y 10 d. C.

En un inicio, Pablo no creía que Cristo era el hijo de Dios. Es por ello que durante un tiempo persiguió a quienes se inclinaron por seguir la fe cristiana. También supervisó la ejecución de muchos fieles de Jesús. Sin embargo, luego fue elegido para predicar el Evangelio. Él aceptó dicha misión e incluso llegó a dar su vida para defender la doctrina de Dios.