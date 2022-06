Este lunes 27 de junio se realizará un paro indefinido de transportistas de carga pesada (UNT), debido a la crisis que se encuentran atravesando por el alza de combustible en el territorio nacional en las últimas semanas. Esta medida afectará directamente a los hogares peruanos al generar desabastecimientos de alimentos. ¿Qué dicen las autoridades y gremios sobre ello?

Luego de no hallar consenso con autoridades, miembros de la UNT afirmaron que la capital será la ciudad más afectada. Sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que el paro no se dará este lunes, pese a advertencias.

Paro de transportistas: ¿qué dicen las autoridades y gremios sobre el desabastecimiento de alimentos?

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), Javier Marchese, informó ante la prensa desde el gremio que representa que no bajarán las medidas de fuerza hasta que el Gobierno escuche sus reclamos y atienda sus demandas.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley, no se va a poder levantar el paro, ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra. [...] Estamos pidiendo a los transportistas de alimentos y a los agricultores que apuren en sus movimientos porque ya el día lunes no va a ingresar a Lima nada”, advirtió Marchese.

La Presidencia del Consejo de Ministros desestima paro de este lunes 27 de junio

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, brindó una conferencia de prensa, este último viernes 24, a fin de informar las acciones que tomará el Gobierno de Pedro Castillo por el paro indefinido programado por los transportistas para este lunes 27 de junio.

El primer ministro manifestó que no hay la posibilidad de que exista desabastecimiento de alimentos en relación a un posible paro anunciado recientemente. Asimismo, comentó que probablemente no se ejecute dicho evento. “Probablemente no haya la huelga (de transportistas) (…) No hay posibilidad de desabastecimiento de los mercados”, aseguró en la conferencia de prensa.

Asimismo, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, aseguró desde su sector: “Estamos trabajando para que cualquier manifestación se dé dentro del marco de la ley”.