¿Cuál es la multa por revisión técnica vencida?

No lo dejes pasar. La revisión técnica es una herramienta para que las autoridades verifiquen que los vehículos cumplan con las medidas mínimas de seguridad, sumado a que los estándares de emisión de CO2 para reducir la contaminación. Esto también ayuda a disminuir los accidentes de tránsito por fallas mecánicas.

Para pasar por la inspección se debe acudir a los establecimientos autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, llamados también centros de inspección técnica vehicular.

¿Cuándo te corresponde pasar por revisión técnica?

Es una obligación que todos los autos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular, con más de tres años de antigüedad, pasen por una inspección técnica, de acuerdo al Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares.

Es importante indicar que no es lo mismo no tener la revisión técnica a tenerla vencida. Es decir, si tu auto es nuevo, no tienes el deber de pasar por la inspección hasta el tercer año de fabricación.

La revisión técnica es un paso obligatorio para los vehículos de más de 3 años de antigüedad. Foto: De Camino/Instagram

¿Qué multa te corresponde por manejar tu auto con la revisión técnica vencida?

No tener el certificado de inspección técnica vigente y conducir tu vehículo conseguirá que obtengas una multa, según la información de la tabla de infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito. Esta será la siguiente:

Falta: M27

Calificación: muy grave

Monto: S/ 2.300 soles

Sanción: multa

Puntos (récord del conductor): 50

Medida preventiva: internamiento del vehículo.

¿La multa por la revisión técnica vencida cambia según el tipo de vehículo?

Autos, motos y camiones están obligados a pasar la revisión, pero el monto de la multa varía para los de tipo L5: vehículos de tres ruedas destinados al transporte de pasajeros o mercadería, como los mototaxis. Los de tipo L5 que no obtengan el certificado obtendrán la siguiente sanción:

Falta: M42

Calificación: muy grave

Monto: S/ 220 soles

Sanción: multa

Puntos (récord del conductor): 50

Medida preventiva: internamiento del vehículo.

No pasar por la revisión técnica provocará que obtengas una multa. Foto: De Camino/Instagram

¿Se puede apelar a esta multa?

Sí, es posible. Según el Decreto Supremo (DS) N.º 016-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, si el infractor quiere impugnar la papeleta, debe realizar el siguiente procedimiento:

Luego de los siete días siguientes a la notificación de la infracción, deberá ir al SAT y presentar su descargo. Tras esto, no está obligado a pagar la multa, pero si opta por hacerlo, se le devolverá el dinero.

Después de lo realizado, la respuesta llegará en un plazo máximo de 30 días. Si no hay respuesta, se puede presentar un recurso de silencio administrativo negativo y acudir al Poder Judicial.

Si la respuesta del SAT desestima el descargo, todavía existe una opción más de apelar. Esta nueva respuesta deberá expedirse dentro de 10 días hábiles. Si sigue siendo negativa, no quedan más recursos administrativos en el SAT para obtener la impugnación, salvo iniciar un juicio.

¿Cuál es la vigencia del certificado de la revisión técnica?

El periodo de vigencia variará de acuerdo al vehículo en cuestión. Es importante recalcar que la revisión técnica tiene un alcance nacional. Conoce los tiempos de vigencia aquí: