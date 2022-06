La sorprendente historia de Vito, el ‘Benjamin Button’ de la vida real

Al igual que en la película “El curioso caso de Benjamin Button”, Vito nació con envejecimiento prematuro, consecuencia de una extraña anomalía genética que desencadena una de las enfermedades más extrañas del mundo: la progeria.

Los médicos aseguran que, para garantizarle una calidad de vida, debe recibir terapia respiratoria, kinesiología y fonoaudiología, así como estar en constante monitoreo preventivo. Conoce su inspiradora historia.

La sorprendente historia de Vito Rodríguez

La historia de Vito comienza cuando Rocío March, su madre, estaba en la semana 28 de embarazo, ya que en esa etapa los médicos empezaron a detectar cierta anomalía que ponía en riesgo la salud del bebé.

La familia de Vito. Foto: Instagram / @holasoyvitok

En un principio, los doctores consideraron que el niño padecía trisomía 18, un trastorno genético que suele ser potencialmente mortal. Sin embargo, después de muchos estudios, los especialistas encontraron que se trataba de progeria, una extraña anomalía genética progresiva que ocasiona el envejecimiento prematuro de los pequeños. Algunos de los síntomas son la pérdida del cabello y el crecimiento lento.

A diferencia de la película, en este caso, el bebé no va rejuveneciendo con el paso de los años. Por el contrario, su envejecimiento se agrava cada vez más e incluso empieza a desarrollar enfermedades de adultos mayores a edades muy tempranas.

No obstante, los padres de Vito lo han acompañado en este proceso, ya que han sabido enfrentar las adversidades y los malos pronósticos. Además, el pequeño es un ejemplo de perseverancia porque siempre está riendo, no llora, no se queja y soporta todos los controles que debe recibir por su enfermedad. También celebra con sus #VitoFans de Instagram cada vez que los resultados son alentadores.

El tratamiento de Vito

Al buscar en internet, Rocío se encontró con una fundación con sede en Boston llamada Progeria Research Foundation. Esta institución, que fue creada por los padres de Sam Berns, el niño que inspiró la película “El curioso caso de Benjamin Button”, es el único lugar del mundo que estudia este síndrome y en el que, a su vez, lograron una medicación que mejora el cuadro.

Vito necesita tratamiento médico constante. Foto: Instagram @holasoyvitok

“Todavía no sabemos si va a poder tomarla porque es muy chiquito y estamos esperando el resultado de sus análisis de sangre, ya que las muestras viajaron a Boston. Además, en unos días se enviarán las células de su piel. Si ven que la medicación le sirve, Vito se convertiría en el primer niño con progeria neonatal en tomar esa medicación y deberíamos viajar a Estados Unidos. Por suerte, cubren todos los gastos para el niño y un acompañante. Obviamente, queremos ir juntos. Así que, si necesitamos ir, sabemos que nuestra familia nos va a ayudar”, explicó la madre en una entrevista para Infobae.

El pequeño cuenta con tratamiento continuo y supervisado debido a que se alimenta por una sonda que tiene en su nariz. También toma mucha aspirina para que la sangre sea más líquida y no genere trombosis, ya que —según Rocio— los bebés que padecen progeria suelen fallecer por problemas cardíacos o cerebrovasculares.