“Al fondo hay sitio”: ¿por qué el popular ‘Jaimito’ no logró ser convocado en la nueva temporada?

La continuación de “Al fondo hay sitio” este 2022 sigue inquietando a televidentes. El nuevo ‘Jaimito’ ha desatado polémica en la serie al ser otro actor quien lo interpreta, ya que, como se recuerda, el primero fue Aaron Picasso. Sin embargo, este no logró formar parte del elenco, y miles de usuarios en redes sociales le preguntaron la razón.

A través de su cuenta de Instagram, el exintérprete de ‘Jaimito’ reveló el por qué de su ausencia y refirió que su retorno a la serie dependerá únicamente de los fans que quieran verlo.

“ Me están preguntando mucho si volveré a ‘Al fondo hay sitio’, y la verdad es que no sé . Eso quizás pueda verse en un futuro, depende de ustedes”, expresó.

También comentó haber participado tres veces del casting de América Televisión, pero que no fue considerado. “Mi casting fue las primeras semanas de diciembre, fue virtual. Llegó enero, y yo no sabía del casting, y dije: ‘Ya fue, seguro no pasé (...)’. En febrero me llamaron para hacer el casting presencial (...). Al día me llaman otra vez para hacer otro casting”.

Sin embargo, se mostró muy agradecido por la oportunidad del canal y afirmó haberse sentido muy cómodo en las plataformas del medio de Santa Beatriz.

Aaron Picasso: “Respeto para el personaje que está haciendo de Jaimito”

Por otro lado, el joven actor se pronunció sobre las críticas que viene recibiendo el actual 'Jaimito' y pidió a sus seguidores respeto para él.

“ Les pido, por favor, con mucho amor y cariño, respeto, respeto para el personaje que está haciendo de Jaimito (...). Ustedes póngase a pensar cómo se puede sentir él“, comentó Aaron Picasso.

El actual y tercer ‘Jaimito’ es interpretado por Jorge Guerra, también actor de teatro y televisión. Tiene 24 años y estudió actuación en el Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú, bajo la instrucción de Pietro Sibille.