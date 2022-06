La vez que Magaly Medina confesó que Alan García le ofreció el indulto: “Lo rechacé”

Uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir a Magaly Medina fue su traslado al penal Santa Mónica el 16 de octubre de 2008, tras haber perdido la demanda por difamación que le interpuso Paolo Guerrero. Aunque la presentadora de televisión fue sentenciada a cinco meses de prisión efectiva, solo estuvo dos meses y medio, ya que sus abogados presentaron una acción de amparo.

No obstante, años después, la actual conductora de “Magaly TV, la firme” confesó que pudo haber salido mucho antes de la cárcel. Esto, debido a que recibió la oferta del fallecido expresidente Alan García para indultarla. ¿Qué fue exactamente lo que dijo la ‘Urraca’? Conócelo a continuación.

Magaly Medina revela que Alan García le ofreció el indulto

En julio de 2014, Magaly Medina estuvo en el programa “La hora de la verdad”, donde Beto Ortiz le preguntó si era cierto que le ofrecieron el indulto durante su estancia en prisión. En aquella oportunidad, la presentadora aceptó el hecho, pero no dio detalles de cómo ocurrió.

Fue en el noticiero 90 matinal que Magaly se animó a hablar sobre el tema cuando entrevistaba al político peruano Rafael Rey, allá por el mes de diciembre de 2017, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió otorgarle el indulto humanitario a Alberto Fujimori, el cual luego quedó invalidado por la Corte Suprema.

“Cuando yo estuve en la cárcel, el presidente García me ofreció el indulto a través de sus personas allegadas. Me ofrecieron el indulto porque le dio la gana, pues no había un motivo para sacarme de la cárcel. Yo todavía no cumplía el periodo, no estaba enferma, ni al punto de la locura ni al borde de la muerte”, precisó la ‘Urraca’.

¿Por qué Magaly Medina no aceptó el indulto que le ofreció Alan García?

En un video que grabó para su canal de YouTube en 2020, Magaly Medina recordó su paso por el penal Santa Mónica y explicó las razones que tuvo para rechazar la oferta del exlíder aprista, pese a que eso significó que ella y su productor de ese entonces, Ney Guerrero, pasaran la Navidad tras las rejas.

“Podíamos salir con el indulto, pero me negué, y no por soberbia. Me negué porque siempre consideré que la condena era injusta. Consideré que fui a la cárcel para evitar que las personas que trabajaban conmigo fueran a prisión”, sostuvo en un primer momento.

“Me negué a salir de prisión bajo indulto porque cuando a uno lo indultan es reconocer que cometió un delito y pedir perdón por ese delito. Yo no iba a pedir perdón, así que le agradecí al presidente García, pero no lo acepté”, añadió.