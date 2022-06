¡La serie más exitosa de la televisión peruana está de regreso y de qué manera! Ayer se estrenó “Al fondo hay sitio” 2022, tras 6 años sin estar al aire por la señal de América Televisión. Como era de esperarse, las sorpresas y emociones no faltaron en su primer capítulo y un romance, quizás el más popular de AFHS, tuvo protagonismo en la vuelta de la teleserie nacional.

Se trata de la pareja que conformada por Joel Gonzales y Fernanda De Las Casas, un dúo muy querido en las primeras temporadas de AFHS. Sin embargo, Nataniel Sánchez, actriz que le da vida a nieta de Francesca Maldini, no será parte de esta temporada, hecho que ha obligado a los guionistas de la serie a dar un giro a la historia.

¿Cómo “Al fondo hay sitio explicó la ausencia de Fernanda?

En esta una nueva temporada y, para justificar la ausencia de Nataniel Sánchez como Fernanda, los guionistas de la serie decidieron romper su relación con Joel de una manera inesperada que da un giro argumental sobre los hijos de la pareja: Doris y Nemo nunca existieron y solo son parte de la imaginación del creador de “Taxi churros”.

En la historia, Fernanda se va a vivir a España, lejos de su familia y Joel, por lo cual él queda devastado y es consolado por la ‘Noni’.

¿Por qué Nataniel Sánchez no está en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”?

La actriz explicó hace unos meses, durante una entrevista, los motivos por el cual no iba a estar en la nueva temporada de AFHS. “Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Para empezar, considero que ‘Al fondo hay sitio’ cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón”, indicó la actriz en el programa de YouTube “Soy Jackie Ford”.

Cabe recordar que Nataniel Sánchez se encuentra radicando en España hace unos años, donde ejerce su carrera de actuación.