¿Cómo será Overture, el avión supersónico de pasajeros que operaría en 2029?

Durante 27 años, el Concorde fue considerado el avión de vuelos comerciales más rápido del planeta. Sin embargo, en el 2003 quedó fuera de circulación debido a los altos costos de mantenimiento y un accidente que hizo que pocas personas subieran a bordo.

A pesar de la poca confianza que un gran número de pasajeros le tenían al Concorde en sus dos últimos años, la idea de un aeroplano supersónico para vuelos comerciales no era descabellada, por lo que se decidió fabricar a su sucesor, el Overture.

¿Qué es el Overture?

El proyecto comenzó hace ocho años por parte de la empresa Boom Technology, que pretende reducir a la mitad los tiempos de vuelo entre las principales ciudades del mundo. La compañía promete que el Overture estará equipado con moderna tecnología, como grandes pantallas que mostrarán vistas panorámicas de la estratosfera.

El Overture tiene proyectado volar a 18.000 metros de altitud. Esto es casi un 50% más que los aviones comerciales actuales, que suelen volar entre los 10.600 y 12.000 metros. Esta altura les daría a los pasajeros una visión más panorámica de la Tierra, lo que hará que tengan una sensación de un viaje por el espacio.

El avión supersónico podría llevar hasta 88 pasajeros con asientos individuales. La velocidad en la que volará será de Mach 1.7 o 1.800 kilómetros por hora. En 2021, United Airlines fue la primera aerolínea en encargar 15 de estos aviones, un pedido que podría llegar a las 35 unidades.

El diseño del Overture será similar al del Concorde. Foto: Vortexx

¿Cuánto costaría un pasaje en el Overture?

En 2003, un pasaje de Nueva York a Londres en el Concorde costaba alrededor de US$ 12.000 dólares, pero, según informó Blake Scholl, director ejecutivo de Boom, la tarifa en el Overture no superaría los US$ 7.000 dólares, lo que lo haría más accesible a más personas en el mundo.

Gracias a la tecnología, los pasajeros tendrán vistas panorámicas de la estratosfera. Foto: Boom Technology

¿Por qué los pasajes del Overture serían más baratos que los del Concorde?

El alto costo de los boletos del Concorde se debía a los grandes gastos que suponía su mantenimiento. Sin embargo, gracias a la fibra de carbono, el fuselaje del nuevo avión supersónico comercial es más ágil y liviano, lo que provoca un bajo consumo del combustible, a diferencia de su predecesor.

La compañía Boom, que trabaja con el fabricante británico de motores Rolls-Royce, indicó que el avión sería hasta 75% más eficiente que el Concorde y con turbinas más silenciosas. Además, el Overture no haría tanto ruido en el despegue como los aviones actuales.