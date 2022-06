Mark Vito: ¿cuál es su ocupación y qué hacía antes de conocer a Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori y Mark Vito anunciaron este martes 21 de junio el fin de su matrimonio. La hija de Alberto Fujimori difundió la noticia en su cuenta de Twitter y lo propio hizo su expareja en su red social de Facebook. Ambos pidieron respeto por este difícil momento, pero dejaron en claro que fue una decisión mutua.

La relación lucía sólida en los eventos a los que asistían, incluso Vito acompañó a la excandidata presidencial en todos sus procesos legales, en los cuales también está inmerso. Pero ¿qué sabemos sobre su vida, cuál es su ocupación y qué hacía antes de conocer a Keiko Fujimori? En esta nota respondemos esas interrogantes.

¿Cuál es la ocupación de Mark Vito?

Mark Vito en diversas entrevistas ha señalado que trabaja como agente inmobiliario. En un programa de Phillip Butters, señaló que se enfocaba en inmuebles industriales y comerciales. “Yo vendo inmuebles de terceros y me pagan una comisión” , dijo. Además, explicó que tomó clases nocturnas por cuatro meses para sacar su licencia en el sector.

También es fundador y accionista de MVV Bienes Raíces SAC, la cual está comprometida en una investigación fiscal.

“Desde el 2018, MVV Bienes Raíces SAC no ha generado ingreso por concepto de servicios de corretaje inmobiliario y otros, no obstante, sí se ha efectuado operaciones comerciales inusuales como donaciones, compras y pago de trabajadores, de lo que se infiere que dichas operaciones se realizan para dar apariencia de legalidad y/o justificar los ingresos y remuneraciones que percibe el gerente general de la empresa, Mark Vito Villanella”.

El párrafo anterior fue el argumento que utilizó el fiscal José Domingo Pérez para incluir a la citada empresa en la investigación por presunto lavado de activos que se sigue a Vito Villanella, en el contexto de las actividades ilícitas de la supuesta organización criminal infiltrada en el partido político Fuerza Popular.

Mark Vito también viene siendo investigado por el caso cocteles. Foto: La República

¿Qué hacía Mark Vito antes de conocer a Keiko Fujimori?

Muy poco se conoce sobre el pasado de Mark Vito. La expareja de Keiko Fujimori ha sido muy escueta en contar detalles de su vida. Él contó que estudió en la Universidad de Columbia, donde precisamente conoció a la lideresa del partido naranja.

Años después se casó con ella en una iglesia de Perú, para luego viajar a Estados Unidos, donde Keiko estudió una maestría, y Mark habría trabajado en IBM, en la sede de Nueva York. Sin embargo, decidieron volver a territorio peruano y establecerse.

Mark fundó su empresa MVV Bienes Raíces SAC y Keiko continúo los pasos de su padre en la política.

Se sabe poco de la vida de Mark Vito en Estados Unidos.

¿Cómo se conocieron Keiko Fujimori y Mark Vito?

Keiko Fujimori y Mark Vito contaron su historia de amor en una entrevista con Magaly Medina. La excandidata a presidenta narró que conoció al estadounidense en los pasillos de la Universidad de Columbia, donde estudiaba su hermana Sasha.

“Lo vi de lejos, obviamente no me acerqué, se quedó parado y mirándome, le sonreí y se me acercó a conversar” , contó la lideresa de Fuerza Popular a la ‘Urraca’.

Luego, le dio su teléfono y tuvieron una cena con comida peruana. Se enamoraron y en el 2004 decidieron casarse y lo hicieron en el Perú en la iglesia Virgen de Fátima de Miraflores. La familia creció, llegaron sus hijas Kiara y Kaori.