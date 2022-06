Keiko Fujimori y Mark Vito: la historia de amor de la pareja que se separa tras 18 años de relación

Luego de que la excandidata presidencial Keiko Fujimori agradeciera vía Twitter a Mark Vito por los años vividos —“Por haber luchado a mi lado y haber sufrido una terrible persecución”, escribió—, la noticia sobre la ruptura de su matrimonio está dando de que hablar. Por lo pronto, ambas figuras públicas han decidido evitar realizar algún comentario adicional con el objetivo de cuidar la tranquilidad de sus dos hijas, Kyara y Kaori.

Además, en el mensaje difundido, la lideresa ha resaltado la importancia del rol de su expareja frente a “las circunstancias más difíciles”.

Tuit de Keiko Fujimori. Foto: captura de Twitter

¿Cuál es la historia de amor de Keiko Fujimori y Mark Vito?

La famosa relación empezó en 2004, cuando Keiko Fujimori era estudiante de una maestría de Business Administration en la universidad de Columbia en los Estados Unidos. Durante una entrevista para “Magaly TV, la firme”, la excandidata sostuvo que se trató de un amor a primera vista.

“Y saliendo del edificio, estaba justo con mi hermana, veo a este chico simpático. Lo vi de lejos, pero obviamente no me acerqué a conversar. De repente siento que se queda mirándome y sonriéndome. Yo le sonreí de vuelta y se me acercó a conversar”, narró ante las cámaras de ‘La urraca’.

El romance dio un paso más cuando, a la edad de 30 años, la hija de Alberto Fujimori contrajo matrimonio con Mark Vito en el territorio peruano, en la capilla Virgen de Fátima, Miraflores. La fiesta post ceremonia ocupó las pantallas de la televisión nacional y, desde entonces, la pareja ha estado en medio del ojo público.

Con el paso de los años, los medios han sacado a la luz a qué se dedicaba el estadounidense: fue un trabajador de IBM y está vinculado con el negocio de bienes raíces. Su popularidad incrementó cuando empezaron los días grises para la familia, una temporada en la Mark fue pieza fundamental en el apoyo anímico de la política.