¿Cómo inició el enfrentamiento entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo?

Magaly Medina y Jazmín Pinedo son parte de un intercambio de fuertes comentarios en los últimos días. Las conductoras de espectáculos se vieron enfrentadas, sacando acontecimientos pasados de cada una, en el cual se ha vinculado a diversos personajes como: periodistas, actores y exfutbolistas.

La reciente respuesta de Jazmín Pinedo durante su programa “+Espectáculos” trajo consigo una dura réplica de Magaly Medina. La exintegrante de “Esto es guerra” retó a la conductora de “Magaly TV, la firme” que sacará evidencias de que ella tuvo un romance alguna vez con un hombre casado, lo cual hizo que la ‘Urraca’ emitiera un informe sobre la salida entre la ‘Chinita’ y Joselito Carrera.

PUEDES VER: Jazmín Pinedo y sus polémicos enfrentamientos con otras figuras de la farándula

¿Cómo inició el enfrentamiento entre Magaly Medina Jazmín Pinedo?

El enfrentamiento entre Magaly Medina y Jazmín Pinedo comenzó hace dos semanas, luego de qué la ex chica reality realizó una entrevista a Jefferson Farfán. Dicha nota fue criticada por la ‘Reina de los ampays’ durante la edición del 16 de junio de su programa en ATV.

En aquel encuentro con el futbolista de Alianza Lima, la ‘China’ recorrió la lujosa casa de Jefferson, donde habló de sus logros, hizo una apuesta de darse el triunfo peruano sobre Australia y hasta ingresó a la intimidad de su habitación para conocer la gran colección de zapatillas que tenía.

Magaly hizo una comparación en su programa a Jazmín Pinedo con Gisela Valcárcel en sus primeros años en la TV, cuando era la ‘Reina del mediodía’.

“Parece de lo que antaño hacía Gisela Valcárcel en su programa. Cada vez que tenía un hombre al frente, cada vez que venía Guillermo Dávila, un artista, un galán... Ya no era entrevista lo que hacía, porque no le sacaba nada, era un flirteo, un coqueteo y eso parece lo que le pasa”, dijo la ‘Urraca’

Asimismo, Medina siguió firme en su crítica y añadió que la ‘Chinita’ fue como una fan a la casa de ‘Jeffry’.

“Por lo menos disimula, que la china disimule. Tienes que ponerte en el plan de conductora, no te han dicho anda giléatelo..., no te dijeron eso. Quítate el lazo, a los hombres no les gustan... No, olvídate... más aún para un deportista de alta competencia como es Jefferson Farfán” sostuvo.

La respuesta de Jazmín

Luego de la crítica que recibió por parte de Magaly, Jazmín Pinedo le respondió fuertemente en su programa “+Espectáculos”.

“Yo no necesito apagar las cámaras para mostrarme tal y como soy. Yo al público le he hablado de mis virtudes y de mis defectos, pero claro, como ella es la más egocéntrica, la dueña de la verdad, ella es la mejor periodista, la más bonita, la que tiene la nariz perfecta, la que tiene el cuerpo escultural, la que tiene la familia feliz y a la que no se le puede responder. Qué equivocada que está”, indicó Pinedo.

Jazmín tildó además de retrógrada y machista a la conductora de “Magaly TV, la firme” por afirmar que ella fue en ‘plan cazadora’, dando inicio a lo que ahora es el tema del momento: Magaly vs. Jazmín.