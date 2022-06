“Al fondo hay sitio 2022″: ¿por qué Aaron Picasso no interpretará a Jaimito en esta temporada?

El ahora joven de 23 años Aaron Picasso interpretó a Jaimito Gonzáles en “Al fondo hay sitio” y endulzó la pantalla nacional con sus infantiles ocurrencias. Sin embargo, en el 2014 el papel del hijo de Charito y Lucho lo encabezó Andrés Mesías. Ahora, con el retorno de la serie, se conoce que ninguno de los dos será el hermano de Grace y Joel.

Frente a este panorama, Picasso rompió el silencio en una entrevista para el canal “ChiquiWilo”. En la conversación, el recordado actor reveló el motivo por el cual la posibilidad de retornar a su papel quedó nula: no tiene que ver con una decisión propia, sino con la producción.

¿Por qué Aaron Picasso no conformará el elenco de “Al fondo hay sitio 2022”?

El peruano sostuvo que participó en el casting de la nueva temporada, pero no logró clasificar pese a su experiencia en el papel. Fue la nostalgia de lo que él llama “una familia” aquello que lo empujó a intentarlo.

“No me gustaría dar mucho detalle, pero yo estoy un poco apenado, un poco triste, pero son cosas que pasan en la vida. Hubo un casting al cual yo fui (...) para ser Jaimito para esta temporada. Al principio era un rumor y luego se confirmó, porque esto se viene cosechando hace ya varios meses. Primero fue un casting virtual y supuestamente lo pasé porque me volvieron a llamar para el casting ya presencial”, aseguró.

Aaron Picasso quería ser Jaimito otra vez

En la conversación sostuvo que hubiera estado encantado de asumir el rol nuevamente. “La gente me dice: ‘¿Por qué no has querido?’. No, yo sí he querido, sí he tenido las ganas, pero no se ha dado. Las razones las desconozco, pero por mi parte me hubiera encantado porque es un personaje con el que yo crecí” , señaló Picasso.

Sin embargo, el cariño por la popular serie quedó en evidencia luego de que invitara a la gente a acogerla tal cual lo hizo en el debut: “Esta producción es con mucho cariño para ustedes, sé que la van a disfrutar, no los van a defraudar y respetemos al actor que interprete al personaje”.