Ricardo Gareca: ¿quién reemplazaría al ‘Tigre’ en caso de que decida no continuar en la Bicolor?

Luego del repechaje entre el Perú vs. Australia y la dolorosa eliminación de nuestro país al Mundial Qatar 2022, mucho se habla acerca de la permanencia de Ricardo Gareca. En ese sentido, si bien el ‘Tigre’ aún no se pronuncia al respecto, el gerente deportivo Juan Carlos Oblitas reveló que el entrenador albiceleste se encuentra triste por la derrota.

Es preciso señalar que Gareca culminó su contrato con la Bicolor tras la tanda de penales ante los socceroos, por ello, una de las prioridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es convencer al DT para que continúe liderando a la Blanquirroja en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. No obstante, en caso de que no haya nada concreto, estarían pensando en otras opciones.

¿Quién sería el reemplazo de Ricardo Gareca?

La FPF tendría un plan alterno, en caso de que la renovación de Ricardo Gareca no prospere y opte por ya no continuar en la Bicolor. En ese sentido, el técnico argentino Sebastián Beccacece sería el nuevo líder, de acuerdo al periodista Omar Ruiz de Somocurcio.

“Una persona entendida me informó que existe un plan B de un técnico que pasó por el Perú, no como técnico, y no me parece una mala opción si Gareca dice ya no. Hay un nombre que va sonando y que me parece que es una buena opción si Ricardo Gareca no acepta seguir en la selección” , señaló inicialmente el hombre de prensa.

“Según mi informante, el plan B, si no se queda Gareca, es Sebastián Beccacece” , señaló en el programa “Teledeportes”.

Sebastián Beccacece: ¿quién es?

Sebastián Beccacece, de 41 años, es un técnico argentino. En la actualidad dirige a Defensa y Justicia del país albiceleste. Se desempeñó como asistente de Jorge Sampaoli durante varios años y en la selección chilena. El referido entrenador trabajó en Sport Boys, Bolognesi y Sporting Cristal.