Jimmy Santy: ¿por qué tiene una enemistad con Andrés Hurtado?

Jimmy Santi causó revuelo con su última declaración sobre Andrés Hurtado. El cantante de nueva ola afirmó a un conocido canal de YouTube que ‘detesta’ al conductor de “Sábado con Andrés”. ¿Por qué? Entérate aquí de todos los detalles.

Estas expresiones surgieron de forma espontánea, mientras se consultó a Santy sobre su creencia en los extraterrestres, algo por lo que el recordado ‘Chibolín’ también es conocido. Pero más allá de eso, enumeró las cosas que no le gustan del presentador y opinó sobre la labor social que realiza.

¿Qué opina Jimmy Santi de Andrés Hurtado?

En declaraciones al programa web “El Show del emperador”, Jimmy Santy manifestó su desagrado hacia Andrés Hurtado con estas palabras: “Hay un personaje que detesto que es ‘Chibolín’. Lo detesto porque es un tipo que no es real y se ha metido en esta onda de decir que tiene contactos (con extraterrestres). Yo sí creo en los seres hermanos superiores”.

¿Por qué Jimmy Santi dice detestar a Andrés Hurtado?

El cantante de “Chin Chin” también mencionó por qué no tiene un buen concepto de Andrés Hurtado: “(Lo detesto) porque ha tenido una vida muy fea y ha engañado, ha estafado, ha mentido y sigue mintiendo, diciendo que él ayuda a su público”.

El mensaje que Josetty envió a Andrés Hurtado por el Día del Padre

Josetty Hurtado, hija del popular ‘Chibolín’, publicó un sentido mensaje a su progenitor por el Día del Padre, y lo resaltó como un ejemplo de vida para ella y sus hermanas.

“Te amo tanto papito. Feliz día, aunque para nosotros el Día del Padre es todos los días, no hay un día en el que no te diga que te amo y lo orgullosa que me siento de ti. Gracias por enseñarme tanto a diario, por protegerme, ser mi mentor, mi guía, mi mejor amigo. Siempre tan jovial pero tan estricto con nosotras. Todo lo que soy es gracias a ti. Te amo con la vida”, escribió la modelo.