¿El 24 de junio será feriado para los trabajadores del sector privado?

El Día del Campesino se celebra en todo el Perú el viernes 24 de junio. Debido a esto, el Ejecutivo lo declaró como día no laborable recuperable en el sector público a nivel nacional, de acuerdo al Decreto Supremo n.° 033-2022-PCM, publicado en el diario El Peruano.

Esta medida provocó que muchos trabajadores del sector privado se preguntaran si también aplicaba para ellos. Conoce aquí todos los detalles sobre este feriado.

¿Los trabajadores del sector privado tendrán feriado el 24 de junio?

El Poder Ejecutivo aseguró que el decreto supremo también aplica para los empleados del sector privado, por lo que ellos podrán acogerse al feriado el día 24 de junio.

Es importante recalcar que, si bien la norma incluye a los trabajadores del sector privado, la decisión final dependerá del propio empleador y al acuerdo al que lleguen ambas partes. Si no se alcanzara un acuerdo, será el empleador quien finalmente decida qué hacer.

“Quienes deberán establecer la forma de cómo se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo, es el empleador”, se lee en el documento.

¿Se pagará extra durante el feriado del 24 de junio?

Al ser un feriado recuperable o día no laborable, las horas trabajadas no serán remuneradas con un pago extra. Además, no debemos olvidar que los trabajadores estatales tendrán que recuperar estas horas, en un plazo máximo de 10 días.

¿Qué se celebra el 24 de junio?

El 24 de junio se festeja el Día del Campesino, una fecha en la que se reconoce el arduo trabajo de los hombres y mujeres que laboran en la tierra.

¡Atención! Este 24 de junio será feriado no laborable para el sector público

De acuerdo con esta nueva disposición, los empleados podrán recuperar las horas 10 días después de no haber asistido a su centro de trabajo, o según las coordinaciones internas que se tengan con la jefatura inmediata.

Este decreto supremo también reveló que las fechas 29 de agosto, el viernes 7 de octubre, lunes 31 de octubre, 26 de diciembre y viernes 30 del mismo mes también serán considerados días no laborables,

con la finalidad de que se puedan efectuar los denominados feriados largos para los trabajadores, y que así estos puedan viajar y reactivar la economía del sector turismo, mismo que se ha visto afectado por la pandemia de la COVID-19.