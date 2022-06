Selección peruana: ¿qué dijo Zambrano por presunta pelea con Carrillo tras perder ante Australia?

Luego de que Paco Bazán afirmara que dos jugadores se “agarraron a golpes” tras la tanda de penales frente a Australia, hasta el momento se desconoce la identidad de los deportistas que presuntamente habrían sostenido una acalorada discusión, no obstante, Carlos Zambrano se pronunció al respecto.

“Dicen que las familias se rompen, ¿no? No, no se rompen, pero tienen sus peleas; los hermanos se pelean, se agarran a golpes. Ayer me dicen, me han pasado el talán, de que, después de haber perdido la tanda de penales, se han ‘dicho la vela verde’ en el vestuario”, señaló el conductor deportivo en su programa.

“Luego, en el hotel de concentración de Perú en Doha, dos compañeros se han agarrado a golpes y no se metió nadie a separarlos, ah. No se metió nadie. Dejaron que se desfoguen toda la rabia a través de los puños. Contaremos más detalles”, añadió el exfutbolista.

Carlos Zambrano y su contundente respuesta tras rumores de pelea

Al ser consultado por supuestamente ser protagonista de este incidente junto a André Carrillo, el popular ‘Káiser’ lamentó la “facilidad de inventar algo así”.