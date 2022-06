Cuando Magaly se enfrentó a Servando y Florentino en vivo: “Los boté porque se lo merecían”

La conductora de espectáculos Magaly Medina, en algunas ocasiones, ha protagonizado momentos polémicos con famosos debido a su particular forma de entrevistar. Sin embargo, uno de los más recordados fue cuando los cantantes venezolanos Servando y Florentino fueron a su programa en 2006.

La discusión entre los artistas y la periodista se ha convertido en uno de los momentos más recordados de la televisión peruana, pues Magaly les increpó por el concierto que dieron en nuestro país en la Feria del Hogar de 1997, donde murieron cinco mujeres jóvenes a causa de la mala organización.

Magaly Medina se enfrenta a Servando y Florentino

En el año 2006, el dúo originario de Venezuela regresó a Perú para llevar a cabo un concierto masivo. Los empresarios que organizaron el evento se comunicaron con la producción de Magaly Medina para coordinar una entrevista, con el supuesto fin de que los cantantes querían enfrentarla por los comentarios que hizo contra ellos.

“Empresarios inescrupulosos pensaron que con ellos iban a llenar un estadio. Desde el día que me enteré que Servando y Florentino venían a dar un concierto, me opuse tajantemente porque recordé lo que ellos habían causado. Los empresarios me dijeron ‘quieren a ir a tu estudio, a enfrentarte’, entonces, vinieron. Pero ellos no se acuerdan que yo como periodista estuve ahí, fui testigo presencial”, dijo la conductora de TV al recordar el hecho.

Cuando los artistas llegaron al programa de Medina, nunca imaginaron que terminaría mal, pues la periodista les increpó la tragedia en la Feria del Hogar, donde murieron cinco adolescentes asfixiadas mientras ellos continuaban cantando en el estrado.

La periodista también afirmó que ella fue testigo de lo que ocurrió en ese año, ya que tenía información de primera mano y criticó su “actitud matonesca”. Los comentarios no fueron bien recibidos por los cantantes y terminaron discutiendo con ella.

Servando le increpó: “Si usted es una periodista tan digna y tan educada, ¿por qué permite que vengan asesinos a su programa? Nosotros nos vamos de esta vaina. Hasta nunca, tremenda educación, cómo vas a indicar que soy un asesino, qué clase de dignidad. ¡Fuera de aquí! Maldita amarillista, maldita”. Momentos después, la conductora también les dijo que se retiren del estudio.

Más de 100 personas se desmayaron durante el concierto de Servando y Florentino en la Feria del Hogar. Foto: Rincón Anacrónico

La Feria del Hogar termina en tragedia

Cinco adolescentes murieron en un concierto del dúo Servando y Florentino que se llevó a cabo en la desaparecida Feria del Hogar. El trágico hecho ocurrió el 15 de agosto de 1997 y nunca se juzgó a los culpables. El juez Luis Sánchez, del 2.º Juzgado Penal de Lima, afirmó que la muerte de las jóvenes Elena Arana Pinedo, Rosa Quispe Navarro, Cayo Sinche Toribio, Silvia Fernández Panebra y Renata Holder fue fortuita y a causa de una histeria colectiva generada en el público asistente.

Según La República, el caso Servando y Florentino estaba con acusación fiscal desde hace 6 años, pero como el juez se habría demorado en sentenciar, la denuncia fiscal se prescribió. Finalmente, con la sentencia, los familiares de la víctimas jamás encontraron justicia.