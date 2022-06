Manuel Merino: ¿qué parlamentarios lo blindaron por los asesinatos de Inti y Bryan?

Este último viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe del parlamentario Alejandro Cavero respecto a la denuncia constitucional de la Fiscalía hacia el expresidente Manuel Merino, su expremier Ántero Flores-Aráoz y su exministro Gastón Rodríguez por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas del 14 de noviembre del 2020.

Y es que el planteamiento de este congresista es archivar la denuncia porque los funcionarios no tenían información sobre lo que acontecía en aquella represión. “ ¿Algunos de los tres imputados pudo haber ejercido una injerencia directa? La respuesta es negativa. Los imputados no tuvieron control operativo ”.

Sin embargo, para los que defienden la muerte de estos jóvenes es todo lo contrario. Y eso parece no interesarle a los ocho congresistas que respaldaron a Cavero y votaron a favor de este informe . Como tampoco a Waldemar Cerrón, quien estuvo ausente y no votó pese a haber prometido oponerse al archivo de esta denuncia.

Congresistas que le dieron la espalda a las muertes de Inti y Bryan

Durante la votación del informe se obtuvo un empate de 7 votos a favor y 7 en contra, por lo que se tuvo que recurrir al voto dirimente a cargo de la congresista Rosio Torres, quien marcó a favor y, con ello, se concretó el blindaje a Merino y compañía.

Congresistas Partido A favor En contra Abstención Ernesto Bustamante Fuerza Popular X Martha Moyano Fuerza Popular X Hernando Guerra Fuerza Popular X Alejandro Cavero Alianza para el Progreso X Rosio Torres Alianza para el Progreso X Wilson Soto Acción Popular X Alejandro Muñante Renovación Popular X Alfredo Pariona Perú Libre X Elizabeth Taipe Perú Libre X Paúl Gutiérrez Bloque Magisterial X Segundo Quiroz Bloque Magisterial X Edgar Reymundo Cambio Democrático X Jorge Flores Acción Popular X José Jerí Somos Perú X María Acuña Alianza para el Progreso X Waldemar Cerrón Perú Libre (ausente)

PUEDES VER:

Cavero: “No ha disparado Manuel Merino”

Los congresistas de Cambio Democrático cuestionaron las razones de Alejandro Cavero y sus desestimación a las conclusiones de la Fiscalía, la cual había determinado científicamente que la Policía hizo uso innecesario de la fuerza y de sus armas.