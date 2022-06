Juan Carlos Oblitas: ¿qué dijo sobre presencia de Claudio Pizarro en la concentración en Barcelona?

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, brindó una conferencia de prensa donde se manifestó con respecto a la continuidad de Ricardo Gareca, y fue consultado sobre la presencia de Claudio Pizarro en la concentración en Barcelona.

El directivo desmintió los rumores que indicaban que el exdelantero se hizo presente en la concentración previo al partido de repechaje ante la ausencia del comando técnico, al manifestar que la relación entre ambos es respetuosa.

“ La relación entre Ricardo Gareca y Claudio Pizarro es de mucho respeto . Claudio quería despedirse del grupo. Ricardo sabía de esa reunión y dijo que vaya. No pasa absolutamente nada”, declaró a los medios de prensa.

El exentrenador refirió que los seleccionados pidieron que el ‘Bombardero de los Andes’ se pueda reunir con ellos y despedirse antes que la selección parta rumbo a Doha. Dejó en claro que no coincidió con el comando técnico por un choque en las agendas.

“Los tiempos no se dieron para que esté Ricardo (en Barcelona). Claudio viajaba desde Múnich. Conversamos de que no se iba a ver bien que no estuviera Ricardo. Pero fue por un tema de tiempos. Lo que quería Claudio era despedirse”, acotó.

Futuro de la selección

En esa misma línea, Juan Carlos Oblitas indicó que el entrenador argentino pidió un tiempo para considerar una posible renovación, no obstante, de quedarse, solicitaría centrarse en el trabajo de menores, pues cuando culmine su etapa con la selección “quiere dejar algo”.