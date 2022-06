Harvard: conoce la historia de Carlos Argüelles, peruano que enseña en esta prestigiosa universidad

Carlos Argüelles se desempeña como docente de la Universidad de Harvard desde mediados de 2020. El físico peruano descubrió su interés por la ciencia y los números en su etapa escolar. Es así que decidió matricularse en la carrera de Física de la Pontificia Universidad Católica (PUCP). Su pasión y esfuerzo por esta área lo llevó a obtener un doctorado y, posteriormente, a desempeñarse como profesor asistente de uno de los centros superiores más prestigiosos del mundo.

Fue contratado por el Departamento de Física de la mencionada universidad con apenas 33 años. Actualmente, lleva más de un año en el cargo y a la par de sus responsabilidades como maestro, se dedica la investigación. Pero, ¿cuál es su historia y cómo llegó a dictar en Harvard? A continuación, te lo contamos.

¿Cuál es la historia de Carlos Argüelles, científico peruano que enseña en la Universidad de Harvard?

Carlos Argüelles estudió su primaria en el colegio Peruano Alemán Alexander Von Humboldt y luego se trasladó al centro educativo privado Santa Margarita del distrito de Santiago de Surco. Según detalló el físico a RPP en 2020, fue en los primeros años de la secundaria donde comenzó a tener mayor interés por los números y la matemática. Es así que sus padres decidieron contratarle un docente particular para que pueda reforzar sus conocimientos en esta área.

“Siempre iba a academias en el verano para aprender más cosas de matemáticas que sabía en el colegio. Mis papás también lograron conseguir un profesor particular para que me enseñara más matemáticas. Así que estuve haciendo varias cosas de esta disciplina en tercero, cuarto y quinto de media y me gustó bastante”, declaró.

En un principio, el científico peruano pensó en dedicarse a ello, pero sus lecturas de los libros de Stephen Hawking y su curiosidad por las teorías del origen del universo que escuchaba en el curso de filosofía del colegio lo motivaron a inclinarse por la física.

Carlos Argüelles trabaja como profesor asistente en la Universidad de Harvard desde julio de 2020. Foto: Andina

Según relató al referido medio, sus padres se sorprendieron por la carrera que decidió estudiar, pero optaron por preguntar junto con él a estudiantes o egresados de dicha disciplina, lo cual los terminó por convencer y le permitió estar más seguro de su decisión.

“Lo que hicimos con mis padres fue ir al Departamento de Física de la PUCP y hablar con físicos. Creo que esa es la primera cosa que puede hacer una persona cuando está en la edad de elegir una carrera: hablar con alguien que estudia ello”, indicó.

Durante su formación universitaria en la PUCP, se interesó de forma especial por la astronomía y la física de partículas. Es por ello que decidió hacer su maestría en la misma casa de estudios. En esta etapa, optó por investigar sobre los neutrinos, una partícula subatómica muy pequeña que no tiene carga eléctrica y es muy difícil de detectar, pero, según reveló Argüelles a la BBC, “dan información de lugares a los que es imposible acceder”, tales como el centro del sol.

¿Cómo llegó Carlos Argüelles a los Estados Unidos?

Tras culminar su maestría, el científico peruano consiguió ingresar en 2012 a la Universidad de Wisconsin-Madison para realizar su doctorado. Es así que Argüelles se traslada a los Estados Unidos para trabajar bajo la dirección del físico belga Francis Halzen, quien dirige el experimento Ice Cube, un proyecto de neutrinos ubicado en el Polo Sur.

Tras esto, se desempeñó como investigador posdoctoral en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés). Luego de cinco años de trabajar en investigación, postuló a una convocatoria para profesores de ciencia en la Universidad de Harvard. Es de esa forma que pudo conseguir un puesto como docente asistente en el Departamento de Física en julio de 2020.