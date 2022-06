¿Cuántas veces ha salido un video de Ricardo Milos bailando en una audencia?

El video del popular stripper brasileño, Ricardo Milos, ya habría tomado el protagónico en audiencias anteriores. Por lo que, el hecho suscitado este miércoles no sería el primero en ocurrir.

A raíz de la implementación de salas virtuales, innumerables incidentes han acontecido, donde videos y audios “sugerentes” toman el protagónico de las sesiones. El video del bailarín exótico Ricardo Milos se suma a una lista de hechos vergonzosos captados en video.

Video fue reproducido en la Audiencia de tutela de derecho del presidente Pedro Castillo. Fuente: Justicia TV

Audiencia de tutela de derecho del presidente Pedro Castillo

Este miércoles 15 de junio se llevó a cabo la audiencia de tutela de derecho del presidente Pedro Castillo para frenar las investigaciones en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

En un momento la pantalla empezó a compartir el video viral del baile de Ricardo Milos, el fiscal a cargo alertó el hecho. “Están mostrando unas imágenes muy sugerentes” , advirtió Samuel Rojas.

Al finalizar la audiencia, Benji Espinoza pidió que se investigue el tema. Asimismo, utilizó su Twitter para pronunciarse sobre la vulnerabilidad de las audiencias virtuales. Además, negó la participación de alguien de su estudio.

Mediante un hilo en Twitter, el letrado puntualizó sobre los problemas que aquejan el sistema virtual. Foto: Captura

Audiencia por el delito de lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala

Luego del incidente durante el juicio del presidente Pedro Castillo, durante la tarde volvió a ocurrir lo mismo. Fue durante la audiencia por el delito de lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala.

El excongresista Gustavo Espinoza Soto era interrogado por las autoridades cuando aparecieron de pronto las imágenes del bailarín, causando malestar entre el juez y los abogados.

“Lo mismo ha pasado en la audiencia del presidente (Pedro Castillo). Eso es justamente lo que ha pasado. No es culpa del doctor Vera” , dijo uno de los interlocutores en esta presentación que se llevaba a cabo en el Poder Judicial.

Audiencia de prisión preventiva virtual contra el alcalde Darwin García

El hecho sucedió en Piura, durante la audiencia de prisión preventiva virtual contra el alcalde del distrito de 26 de Octubre, Darwin García, se transmitió un video del stripper brasileño Ricardo Milos. Esto habría ocurrido el 16 de diciembre de 2020.

Todo sucedió en la intervención del fiscal Ricardo Ipenza Peralta. Uno de los asistentes, que según se muestra en el video estaba identificado con el nombre de Manuel Fernández, compartió su pantalla y reprodujo el video de Ricardo Milos, video viral en redes sociales y que es, además, un popular meme.

“Mil disculpas señor juez y lamento interrumpir el señor fiscal, sucede que en el salón virtual en el que estamos nosotros hay personas no identificadas que en este momento están compartiendo imágenes que no son debidas para una audiencia como esta. Entonces, yo le pediría que, por favor, verificar en todo caso quiénes son las personas para poder retirarlas”, advirtió el abogado Jefferson Moreno.

Audiencia de prisión preventiva en Piura

También en Piura, Ricardo Milos volvió a aparecer en pantalla durante una audiencia de prisión preventiva, el 17 de diciembre de 2020, donde supuestas imágenes de desnudos interrumpieron al fiscal.

Como se mostraba en pantalla, a la Sala Virtual empezaron a ingresar diversas personas, quienes posiblemente no estarían relacionadas con el caso. El usuario Edgar Guevara luego compartió su pantalla y habría transmitido un video del bailarín natural de Brasil.

“Señor juez, otra vez, por favor, especialista de audio, por favor. Le he dado directivas inmediatas de que, por favor, no aceptar en ninguna otra persona que no sea apersonada en esto. Nuevamente, se está filtrando este tipo de videos, que es una vergüenza para la institución” , declaró un abogado.

Edgar Guevara luego fue identificado como el proveedor en el caso. Sin embargo, un abogado intervino y señaló que el señor se encontraba con él, en su despacho, y no había utilizado su celular para ingresar a la audiencia. Este hecho luego despertó una discusión entre los abogados y la Fiscalía, quienes denunciaron que se trataba de un problema sistemático , ya que era el segundo día que se proyectaba el video en una audiencia.

Otros hechos bochornosos en audiencias virtuales

Abogado mantuvo relaciones sexuales en audiencia virtual

El 28 de enero del año pasado se llevó a cabo una audiencia virtual de prisión preventiva contra los implicados de una presunta organización criminal denominada ‘Los Z de Chanchamayo’, en Junín. Durante la sesión, un abogado olvidó apagar su cámara y fue captado cuando tenía relaciones sexuales.

El letrado fue identificado. Se habría tratado de Héctor Paredes Robles, quien ejercía la defensa de Dante Alcántara Véliz, que participaba de una audiencia virtual transmitida por el canal del Poder Judicial.

Al notar lo que sucedía, los participantes avisaron sobre el hecho y el titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pichanaki de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central solicitó la intervención del Ministerio Público. El decano electo del Colegio de Abogados de Junín, Sebastián Córdoba, luego informó que sancionarían al abogado.

Audiencia virtual de prisión preventiva contra “Los Fantasmas de Ucayali”

De igual manera, el 21 de marzo de este año se realizó una audiencia preventiva contra los integrantes de la presunta organización “Los Fantasmas de Ucayali”, donde se compartió un video pornográfico mientras el abogado Ciro Luna Santillán defendía a su cliente

“¡Señor magistrado! Creo que se están pasando videos subidos de tono (...) Doctor, parece de contenido pornográfico”, dijo el abogado.

Los participantes también alertaron al juez Gino Tello sobre las imágenes. “¡Expúlsalo! ¡expúlsalo” , ordenó el magistrado.

La audiencia, que se transmitía por el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, tuvo que ser eliminada debido al incidente. Según reportes e informes, el video habría sido reproducido desde la ventana del fiscal a cargo del caso, Dennis Vega Sotelo.