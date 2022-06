La eliminación de Perú del Mundial Qatar 2022 tras caer por penales ante Australia ha dejado más de una discusión abierta. Una de estas es aquella que gira alrededor de Andrew Redmayne, el portero de los ‘Socceroos’ que ingresó para la tanda. Tras ser noticia por sus movimientos en el arco y por atajar el penal de Álex Valera, ahora lo es por deshacerse de los apuntes de Pedro Gallese.

Las cámaras a ras de cancha revelaron que Redmayne agarró la botella de agua del arquero peruano y, tras ver que un papel se despegó de ella, lo recogió y arrojó detrás de los carteles publicitarios del estadio Ahmed bin Ali. Naturalmente, varias figuras públicas opinaron sobre el hecho. Algunas a favor suyo y otras en contra, pero, ¿qué fue lo que dijo el protagonista?

Andrew Redmayne ingresó por Mathew Ryan a los 120' en el Perú vs. Australia por la clasificación al Mundial Qatar 2022. Foto: EFE

¿Qué opina Andrew Redmayne sobre la clasificación de Australia?

El arquero del Sydney FC no se refirió directamente a las ‘acusaciones’ en su contra, pero sí destacó que es consciente de todas las reacciones que ha generado. “Es enorme, ya se puede notar el impacto que ha tenido. Los hinchas y medios son tan positivos, optimistas y ansiosos. Esa es la influencia que tenemos estando en la selección nacional, los socceroos. El éxito es algo contagioso”.

¿Qué dijo Andrew Redmayne acerca de su rol en el triunfo de Australia sobre Perú?

Redmayne reiteró que aún no asimila el hecho que su selección está en un Mundial por quinta vez consecutiva. A pesar de que varios lo tildan de héroe, él prefirió no autocalificarse de esta forma. “Es bastante surrealista. Realmente todavía no se ha asimilado. No soy un héroe. Solo jugué un papel muy pequeño, así que no puedo tomar ningún crédito”.

¿Cuál es el grupo de Australia en el Mundial Qatar 2022?

La selección australiana comparte el Grupo D del certamen mundialista junto a Dinamarca, Francia y Túnez.