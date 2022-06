Ricardo Milos: ¿qué se sabe del stripper que apareció en audiencia virtual de Pedro Castillo?

¡Nuevamente viral! El actor de películas para adultos Ricardo Milos volvió a ser tendencia en las redes sociales tras difundirse imágenes de él bailando durante la audiencia de tutela de derechos del presidente Pedro Castillo ante el Poder Judicial, mismo que espera que se le anule investigación por presunto caso de corrupción.

Todo ocurrió cuando la cuenta del estudio del abogado Benji Espinoza transmitió su pantalla frente a los magistrados y compartió accidentalmente un video del conocido stripper en prendas menores, lo que ocasionó que se pierda la seriedad de la sesión y se proceda a cortar la emisión del canal de Justicia TV.

Sin embargo, usuarios comenzaron a cuestionarse respecto al stripper y a recordar los diferentes memes que lo hicieron popular en el mundo digital y del internet, ya que hace mucho no se ha vuelto a saber de él.

¿Qué edad tiene el actor Ricardo Milos?

Ricardo Milos nació el 11 de noviembre de 1977 en Río de Janeiro, Brasil, por lo que en la actualidad tendría 44 años. Tiempo en el que habría aprovechado para desempeñarse como modelo, stripper, actor de comerciales y de películas de adulto, así como chico de compañía en otras oportunidades.

Pese a su actual e imparable éxito en diversas plataformas de contenido viral, poco es que se sabe de él, ya que no mantiene cuentas en redes sociales, o al menos no existen cuentas oficiales con dicho nombre . Además, las noticias sobre él son muy escasas.

¿Qué fue de la vida del popular stripper?

Hasta hace un año s e difundió una noticia en el que se aseveraba la muerte del personaje, pero sin pruebas fehacientes . Tras el hecho, se dice que el mismo Ricardo Milos se pronunció a través de Yahoo! para negar tal afirmación, aunque no se ha podido comprobar la veracidad del comunicado.

“No estoy seguro de dónde salieron los rumores (de mi muerte) o por qué, pero estoy bien, vivo en Fort Myers, Florida. Mi hijo tiene 13 y está en la secundaria, he sido un padre muy ocupado (...) Vengo a pedirles que paren todos los email y los memes que ilegalmente han hecho de mí con el video en donde bailo, lo hice para un sitio web y me pagaron para que el material se use únicamente ahí”, escribió, según el portal El Dictamen.