Miss Universo es el certamen de belleza más importante del mundo. Cada año, un aproximado de 80 mujeres representan a sus países con el deseo de apoderarse de la ansiada corona y el título como ‘la mujer más bella’. Solo una peruana ha podido quedarse con esta distinción, pero , a lo largo de la historia, muchas jóvenes se han colocado dentro del top 10 de las favoritas del jurado.

A Jessica Newton, Natalía Sacco, Débora Sulca Cravero y Kelin Poldy Rivera se une Janick Alexandra Maceta, quien quedó como favorita para ganar la corona de Miss Universo 2020. Su participación en este certamen impresionó no solo a los jurados, sino también a toda la cadena televisiva internacional.

Janick Maceta participó en la 69th edición de Miss Universo. Foto: El Peruano

¿Quién es Janick Maceta?

Janick Maceta del Castillo nació el 9 de marzo de 1994 en Lima. A los 18 años, debido al trabajo de su padre, emigró a los Estados Unidos. Es ahí donde nacería su pasión por la música, lo que la llevó a cursar una carrera en Ingeniería de Sonido en la ciudad de Nueva York.

Es fundadora de la ONG Little Héroes Perú, fundación que trabaja en favor de niños y niñas que son o han sido víctimas de violencia sexual, y cofundadora de la empresa Record Label Tof of New York, encargada de producir piezas musicales de jóvenes talentosos.

Actualmente trabaja en el estudio Manhattan Center como asistente de sonido.

Janick Maceta es fundadora de la ONG Little Héroes Perú. Foto: captura Instagram

¿Cuántos concursos de belleza ganó?

Janick Maceta tiene una amplia experiencia en los certámenes de belleza. Ha participado en diferentes ediciones de Miss Perú, Miss Tourism World y Miss Perú Supranational; sin embargo, solo ganó la corona en Miss Perú 2020 lo que le permitió participar en Miss Universo 2020, en el cual se posicionó como segunda finalista.

A continuación, te mostramos la lista de concursos de belleza más importantes en la carrera de Janick Maceta.

Miss Perú 2016 : Participó como Miss USA Perú y quedó dentro del Top 10 .

: Participó como Miss USA Perú y quedó dentro del . Miss Tourism World 2018: Obtuvo el segundo lugar.

Obtuvo el Miss Perú Supranational 2019: Obtuvo el cuarto lugar.

Obtuvo el Mis Perú 2020: Participó como Miss USA Perú y se llevó la corona.

Participó como Miss USA Perú y Miss Universo 2020: Representó al Perú y quedó como segunda finalista.

Janick Maceta ganó la corona en Miss Perú 2020. Foto: captura Instagram

Janick Maceta en Miss Universo 2020

Una de los certámenes más importantes en la carrera de Janick Maceta fue su participación en Miss Universo 2020. Con un hermoso traje que rinde homenaje a la parihuana, ave que inspiró a San Martín para crear la bandera del Perú, la modelo logró captar la atención de todos los medios internacionales.

Aunque la mexicana Andrea Meza fue la que se llevó el título de Miss Universo, Janick Maceta se posicionó como la segunda finalista en dicho certamen. Esto la ha convertido en la segunda peruana en conseguir una de las posiciones más altas dentro del concurso de belleza, luego de 63 años.

Janick Maceta y su respuesta en Miss Universo 2020

Uno de los momentos más significativos de la noche y con el que logró distinguirse de las demás candidatas fue en la rueda de preguntas en la que eligió la pregunta dos que decía: “¿Qué le dirías a las mujeres que nos están viendo y que están pasando por abuso sexual o doméstico?”. El público no se esperó el tipo de respuesta que daría.

“ Les diría que admiro su fortaleza, que son sobrevivientes y que yo también he estado en su lugar. Soy la heroína de mi propia historia. Esa es la razón por la que les digo a las niñas pequeñas que han sido víctimas (de abuso sexual), que son sobrevivientes, son heroínas. Ellas tienen el poder. Nunca permitas que nadie silencie tu voz”, exclamó.

¿Qué carrera universitaria estudió Janick Maceta?

Janick Maceta estudió Ingeniería de Sonido en Nueva York. Su carrera en este rubro la llevó a trabajar en el Manhattan Center, donde integró el staff de producción de discos, como los de Tony Bennet, Lady Gaga y Akon o piezas musicales como West side story.

Además, la peruana es cofundadora de la empresa Record Label Top of New York, la cual digitaliza y produce el material musical de jóvenes talentos con el fin de ayudarlos a abrirse camino en el mundo de la música.

Janick se convirtió en la Miss Perú para Miss Universo 2020. Foto: Janick Maceta/ Instagram.

Janick Maceta y su romance con Andrés Wiese

El recordado Nicolás de “Al fondo hay sitio” y la ex Miss Perú se fueron juntos de viaje a Bangkok, en Tailandia, a finales de marzo de 2022. Ambos publicaron fotografías juntos y confirmaron su relación sentimental.

¿Cómo iniciaron los rumores del romance de Janick Maceta con Andrés Wiese?

Según el programa “Amor y fuego”, las interacciones de ambas celebridades a través de Instagram iniciaron en diciembre de 2021. Es a partir de este mes en que surgió el rumor de que Janick Maceta con Andrés Wiese estaban en una relación.